Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 430 000 $ à MOMENTA Biennale d'art contemporain

MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 437 550 $ à MOMENTA Biennale d'art contemporain, qui se déroule à Montréal jusqu'au 1er novembre prochain.

Par cet appui, le gouvernement réaffirme l'importance stratégique des événements qui allient culture et retombées économiques. Des rendez-vous comme MOMENTA contribuent au rayonnement du Québec sur la scène nationale et internationale, positionnent la métropole en tant que destination créative et incontournable, et font vivre l'écosystème des quartiers où se croisent talents, communautés et visiteurs d'ici et d'ailleurs.

La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Sur le thème Éloges de l'image manquante, cette 19e édition sera déployée dans 11 lieux à travers la métropole. Le public est convié à prendre part à des expositions, à des événements et à des ateliers éducatifs qui lui permettront de découvrir 23 artistes d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« MOMENTA transforme l'art contemporain en un événement incontournable pour notre métropole. En soutenant cette biennale, notre gouvernement investit non seulement dans la culture, mais aussi dans l'économie locale, car elle attire des visiteurs, stimule les commerces et fait rayonner Montréal et le Québec à l'international. C'est un privilège d'accompagner un événement qui met en lumière des artistes d'ici et d'ailleurs et qui contribue à la vitalité de notre métropole. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« MOMENTA est une occasion exceptionnelle à la fois pour le public et les artistes de se réunir autour d'œuvres contemporaines et de réfléchir collectivement à travers les arts et la culture. J'invite les gens à venir nombreux pour découvrir cette riche programmation qui met en lumière le travail d'artistes actuels d'ici et d'ailleurs par le biais d'événements, d'expositions et d'ateliers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Je suis heureuse que notre gouvernement s'associe au succès de MOMENTA Biennale d'art contemporain, qui enrichit l'offre culturelle de la métropole tout en contribuant au rayonnement du Québec à titre de destination touristique par excellence. J'invite les visiteurs à prendre le temps de parcourir les rues de Montréal pour découvrir ses attraits et vivre l'automne autrement. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde 194 350 $ à MOMENTA par le biais du programme Soutien à la mission ainsi que 19 000 $ en appui aux rencontres professionnelles qui se dérouleront durant la Biennale, pour un total de 213 350 $.

Le ministère de la Culture et des Communications soutient l'événement par le biais d'une aide de 28 200 $ découlant du programme Appui aux initiatives internationales - volet 2 - Invitation.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de cet événement en accordant une somme de 102 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme octroie 94 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Liens connexes :

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Ministère de la Culture et des Communications :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

Ministère du Tourisme :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]; Équipe des relations de presse, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]