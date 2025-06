Investir pour l'innovation durable - 3,4 M$ à Danone Canada pour soutenir sa transition verte

BOUCHERVILLE, QC, le 10 juin 2025 /CNW/ - La députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie, Mme Suzanne Roy, au nom de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, Mme Christine Fréchette, et du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annonce une contribution financière de 3,4 millions de dollars à Danone Canada pour adapter deux de ses chaînes de production à la fabrication de pots de yogourt individuels plus durables. Les pots de polystyrène seront désormais fabriqués en résine de polyéthylène téréphtalate (PET) et intégreront du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET).

Évalué à plus de 9 millions de dollars et réalisé à l'usine de Boucherville, ce projet permettra à Danone Canada de renforcer son engagement en matière de développement durable et de maintenir sa position de leader dans le marché canadien des yogourts. En effet, le remplacement du polystyrène par la résine de PET comme matière première dans ces deux chaînes de fabrication contribuera à réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise et à accroître sa compétitivité dans une industrie agroalimentaire qui se veut toujours plus verte et durable.

Le rPET présentant plusieurs débouchés au Québec, l'intégration de ce type de résine permettra aussi d'augmenter la circularité des plastiques et de l'économie québécoise. Cette transition est cohérente avec les objectifs fixés par le gouvernement dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective au Québec, par laquelle les producteurs sont dorénavant responsables de la gestion de leurs produits en fin de vie.

Dans le contexte économique actuel, il est plus que jamais nécessaire de soutenir les entreprises dans leur virage vert pour les rendre plus compétitives et les aider à poursuivre leur croissance dans des secteurs stratégiques comme l'agroalimentaire.

Citations :

« La population québécoise est de plus en plus sensibilisée aux répercussions de sa consommation alimentaire sur sa santé et l'environnement. Danone Canada l'a bien compris! C'est une fierté pour notre gouvernement de la soutenir dans cette étape importante de son évolution. Implantée dans notre région depuis près de cent ans, cette entreprise continue de se réinventer pour contribuer toujours plus à la vitalité économique de la Montérégie et au dynamisme de notre communauté. »

Suzanne Roy, députée de Verchères, ministre de la Famille et ministre responsable de la Montérégie

« Je félicite l'équipe de Danone Canada pour ce projet innovant et audacieux. En plus de générer des retombées environnementales, notre investissement de 3,4 millions de dollars va aider l'entreprise à demeurer compétitive dans un secteur concurrentiel en pleine croissance et à consolider sa présence sur le marché canadien. Appuyer nos entreprises dans leur virage vert nous aide à bâtir une économie prospère et durable au Québec. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional

« Pour favoriser une meilleure gestion de nos matières résiduelles et accroître leur circularité, il faut revoir nos pratiques et innover dans tous les secteurs d'activité, incluant l'agroalimentaire. Je suis ravi de voir Danone Canada s'engager activement à réduire son empreinte écologique et à contribuer à une économie plus circulaire au Québec. C'est avec des initiatives comme celle-ci qu'on va stimuler l'essor d'une économie verte dans toutes nos régions. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Ce projet d'écoconception s'inscrit pleinement dans la volonté de RECYC-QUÉBEC d'accélérer la transition vers une économie circulaire. En contribuant activement à des initiatives comme celle de Danone Canada, nous soutenons des actions concrètes qui permettent de repenser l'usage des plastiques, de réduire notre empreinte environnementale, en plus de valoriser davantage les matières recyclées. Avec ce projet, nous posons les bases d'un avenir plus durable et plus responsable. »

Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Chez Danone Canada, l'innovation est le moteur de notre démarche de développement durable. Ces nouveaux pots de yogourt Oikos, la marque la plus vendue au pays, représentent un jalon important dans notre ambition de réduire l'empreinte environnementale de nos emballages et d'inspirer d'autres entreprises à nous emboîter le pas pour des solutions plus durables. »

Frédéric Guichard, président de Danone Canada

Faits saillants :

Danone Canada est une filiale de Danone, un chef de file mondial de l'alimentation qui possède notamment un siège social et une usine de fabrication à Boucherville . L'entreprise est spécialisée dans la production de yogourts laitiers, de produits à base de plantes, de crèmes à café et de boissons.

. L'entreprise est spécialisée dans la production de yogourts laitiers, de produits à base de plantes, de crèmes à café et de boissons. Le soutien financier comprend un prêt de 3 millions de dollars provenant du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement, et une contribution financière de 400 000 $ de RECYC-QUÉBEC.

Le programme ESSOR a pour but d'appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

