Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde 175 000 $ à L'OM prend l'air

MONTRÉAL, le 29 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 175 000 $ à l'Orchestre métropolitain (OM) pour la tenue de L'OM prend l'air, qui se déroule le 29 juillet au Parc de West-Vancouver dans l'arrondissement de Verdun et le 30 juillet au pied du mont Royal.

La ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

L'OM prend l'air est l'occasion pour la population de Montréal, les visiteurs et les visiteuses de profiter de concerts gratuits à l'extérieur. Chaque année, des artistes réputés sont à l'honneur. Pour l'édition 2025, le chef d'orchestre Yannick Nézet-Séguin et l'OM présenteront notamment la Symphonie no 4 « Italienne » de Mendelssohn, La nuit de l'amour d'Augusta Holmès, l'œuvre festive Dansons le Carcaillou du compositeur québécois Hector Gratton ainsi que des extraits de la suite orchestrale L'Oiseau de feu de Stravinski.

Citations :

« Les étés montréalais ne seraient pas les mêmes sans les très attendus concerts en plein air de l'Orchestre Métropolitain, en particulier celui présenté au pied du mont Royal. Sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, ces prestations démocratisent la musique classique et rassemblent des dizaines de milliers de Montréalais et de visiteurs. Ce rendez-vous emblématique de la saison estivale est une carte de visite incontournable qui fait rayonner notre métropole. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'OM prend l'air nous convie à profiter de concerts de haute qualité dans l'ambiance vibrante qui anime Montréal durant la saison estivale. L'événement est une formidable occasion pour les artistes d'ici et d'ailleurs de démontrer tout leur savoir-faire et leur talent tout en partageant avec le public leur passion. Je salue l'Orchestre métropolitain pour cette manifestation culturelle grandiose prisée par des milliers de personnes chaque année. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) contribue à la tenue de L'OM prend l'air en accordant une somme de 100 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec , une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie pour l'édition 2025 du projet la somme de 75 000 $ dans le cadre de la mesure Présentation d'œuvres dans l'espace public ou dans des lieux atypiques.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie,de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Équipe des relations de presse, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]