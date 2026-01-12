Initiative conjointe de l'Agriculture et de l'Environnement - Québec soutient les agriculteurs du littoral du lac Saint-Pierre dans l'adoption de pratiques durables

QUÉBEC, le 12 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance une nouvelle initiative destinée aux agriculteurs qui cultivent des terres dans la zone littorale du lac Saint-Pierre afin de les soutenir dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales et d'assurer la pérennité de leurs activités agricoles. Ainsi, cette initiative contribue directement à l'économie de ces entreprises, tout en protégeant un écosystème unique, qui s'étend au cœur de plusieurs régions du Québec.

L'initiative, qui constitue la première mesure concrète d'un ensemble de solutions à déployer pour la réhabilitation du lac Saint-Pierre, suivant la publication du rapport du Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre, en juin 2024, vise à maintenir l'agriculture en zone littorale du lac et à inciter les producteurs à maintenir ou à adopter des pratiques durables. Le gouvernement soutient ainsi de façon importante les investissements requis pour améliorer les pratiques agricoles sur ce territoire, reconnu comme réserve mondiale de la biosphère par l'UNESCO.

Annoncée conjointement par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. Donald Martel, ainsi que le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, M. Bernard Drainville, l'Initiative de soutien à la transition aux pratiques agroenvironnementales en zone littorale du lac Saint-Pierre répond aux besoins des agriculteurs de la région et reconnaît leur expertise.

Concrètement, une enveloppe de plus de 6 millions de dollars est allouée à la mise en œuvre de l'initiative. Environ 200 entreprises agricoles pourraient en bénéficier, ce qui représente une superficie de plus de 4 500 hectares cultivés dans ce secteur.

Les entreprises agricoles qui cultivent des terres du littoral du lac Saint-Pierre ont jusqu'au 9 février 2026 pour soumettre leur projet en vue de la prochaine période de culture. Elles peuvent bénéficier d'un soutien financier maximal de 50 000 $ pour la durée de l'initiative (2026-2028).

« Le lac Saint-Pierre est un territoire agricole dynamique, cultivé depuis des générations. Notre gouvernement, avec la mise en place de cette première mesure, confirme sa volonté de favoriser une agriculture durable et d'encourager les agriculteurs à maintenir et à adopter de bonnes pratiques. Cette initiative concrète assure la pérennité des entreprises agricoles et qui leur donne la prévisibilité nécessaire pour continuer à se développer sur ce territoire. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Cette nouvelle initiative aidera les agriculteurs à adopter des pratiques agroenvironnementales durables. Notre gouvernement pose un geste pour soutenir les agriculteurs d'aujourd'hui et pour garantir les activités des générations à venir. Ces investissements contribueront à la conservation d'un écosystème d'une grande richesse, qui bénéficie d'une reconnaissance internationale. »

Bernard Drainville, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la Stratégie maritime et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Le lac Saint-Pierre est un lieu qui assure plusieurs fonctions écologiques et qui abrite une grande diversité d'espèces fauniques et floristiques. Il s'agit de la plus importante plaine inondable d'eau douce au Québec, et ses caractéristiques uniques lui confèrent une reconnaissance internationale en tant que région de biosphère.

Les pratiques admissibles sont les aménagements végétalisés (bandes végétalisées et prairies permanentes) ainsi que les couvertures hivernales des sols cultivés.

Sur une enveloppe totale de 6,05 millions de dollars, une somme de 5,4 millions provient du Fonds bleu, dans le cadre du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver, qui découle de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2030. Le reste est issu des sommes consacrées au Plan d'agriculture durable 2020-2030. Ces sommes s'inscrivent dans l'enveloppe de 106 millions de dollars annoncée en juin 2024 et se traduisent aujourd'hui par un soutien financier direct versé aux entreprises agricoles.

Les entreprises agricoles cultivant des terres sur le littoral du lac Saint-Pierre pourront déposer leur demande d'aide financière dès le 15 janvier 2026.

Initiative ministérielle de soutien à la transition aux pratiques agroenvironnementales en zone littorale du lac Saint-Pierre 2026-2028

