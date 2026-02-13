Mise en garde à la population - Présence non déclarée de lait dans diverses viandes marinées préparées et vendues par l'entreprise Pasquier

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Pasquier, située au 31, boulevard Georges-Gagné Sud, à Delson, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au lait de ne pas consommer les produits indiqués dans le tableau suivant. En effet, ces produits contiennent de cette substance allergénique sans qu'il en soit fait mention sur l'étiquette.

Poitrine de poulet (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) Côtelette longe porc (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Dénomination du produit Allergène Format Lot visé TOUTES LES VIANDES MARINÉES DONT L'ÉTIQUETTE COMPORTE LA MENTION « FUME ALABAMA » Lait Variable Tous les lots dont l'étiquette ne comporte aucune mention de la présence de lait

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente à l'établissement désigné ci-dessus ainsi qu'à celui situé au 87A, boulevard Saint-Luc, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils étaient emballés dans une barquette de styromousse recouverte d'une pellicule de plastique transparent. Les produits étaient vendus à l'état réfrigéré et congelé.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Cette mise en garde ne concerne que les personnes qui souffrent d'une allergie au lait. De plus, les personnes concernées qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Pour obtenir de l'information sur les allergènes, plus précisément sur leurs diverses appellations et les aliments dans lesquels ils peuvent se trouver, il est possible de consulter la page Allergènes et leurs différentes appellations sur Québec.ca.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de réaction allergique associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5641

