Chasse à l'orignal : ajustement des modalités pour la saison 2026-2027
12 févr, 2026, 13:00 ET
QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a terminé l'analyse des modalités applicables dans chacune des zones de chasse prévues dans le Plan de gestion de l'orignal. Pour la saison 2026-2027, de nouvelles zones de chasse s'ajoutent au tirage au sort pour la récolte d'orignaux sans bois (femelles et veaux).
Nouvelles zones ajoutées au tirage au sort :
- 2 (Bas-Saint-Laurent);
- 9 (Laurentides, Lanaudière);
- 10 (Outaouais);
- 11 (Laurentides, Outaouais);
- 12 (Outaouais);
- 14 (Mauricie, Laurentides, Outaouais);
- 15 (Laurentides, Lanaudière);
- 16 (Nord-du-Québec);
- 22 (Nord-du-Québec).
Zones déjà visées par le tirage au sort en décembre 2025 :
- 1 (Gaspésie);
- 3 (Chaudière-Appalaches);
- 4 (Estrie, Montérégie);
- 5 (Estrie);
- 6 (Estrie, Centre-du-Québec);
- 7 (Mauricie, Centre-du-Québec);
- 8 (Montréal, Montérégie, Basses-Laurentides);
- 26 (Mauricie);
- 27 (Capitale-Nationale).
Dans toutes ces zones, le tirage au sort de permis de chasse à l'orignal sans bois remplace le système d'alternance (années permissives et année restrictives pour la récolte d'orignaux sans bois).
Zones visées par l'alternance :
- 13 (Abitibi-Témiscamingue);
- 18 (Côte-Nord);
- 28 (Saguenay-Lac-Saint-Jean).
Dans ces zones, l'année 2026 sera une année restrictive : seuls les orignaux avec bois (généralement des mâles adultes) pourront être récoltés.
Zones tous segments
La récolte de mâles adultes, de femelles et de veaux demeure permise dans les zones :
- 19 sud (Côte-Nord);
- 29 (Saguenay-Lac-Saint-Jean).
Le tirage au sort de permis de chasse à l'orignal sans bois est un outil de gestion performant qui s'adapte à toutes les situations du cheptel (augmentation, baisse ou stabilité) ainsi qu'aux réalités régionales.
