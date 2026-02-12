Chasse à l'orignal : ajustement des modalités pour la saison 2026-2027

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a terminé l'analyse des modalités applicables dans chacune des zones de chasse prévues dans le Plan de gestion de l'orignal. Pour la saison 2026-2027, de nouvelles zones de chasse s'ajoutent au tirage au sort pour la récolte d'orignaux sans bois (femelles et veaux).

Nouvelles zones ajoutées au tirage au sort :

  • 2 (Bas-Saint-Laurent);
  • 9 (Laurentides, Lanaudière);
  • 10 (Outaouais);
  • 11 (Laurentides, Outaouais);
  • 12 (Outaouais);
  • 14 (Mauricie, Laurentides, Outaouais);
  • 15 (Laurentides, Lanaudière);
  • 16 (Nord-du-Québec);
  • 22 (Nord-du-Québec).

Zones déjà visées par le tirage au sort en décembre 2025 :

  • 1 (Gaspésie);
  • 3 (Chaudière-Appalaches);
  • 4 (Estrie, Montérégie);
  • 5 (Estrie);
  • 6 (Estrie, Centre-du-Québec);
  • 7 (Mauricie, Centre-du-Québec);
  • 8 (Montréal, Montérégie, Basses-Laurentides);
  • 26 (Mauricie);
  • 27 (Capitale-Nationale).

Dans toutes ces zones, le tirage au sort de permis de chasse à l'orignal sans bois remplace le système d'alternance (années permissives et année restrictives pour la récolte d'orignaux sans bois).

Zones visées par l'alternance :

  • 13 (Abitibi-Témiscamingue);
  • 18 (Côte-Nord);
  • 28 (Saguenay-Lac-Saint-Jean).

Dans ces zones, l'année 2026 sera une année restrictive : seuls les orignaux avec bois (généralement des mâles adultes) pourront être récoltés.

Zones tous segments 

La récolte de mâles adultes, de femelles et de veaux demeure permise dans les zones :

  • 19 sud (Côte-Nord);
  • 29 (Saguenay-Lac-Saint-Jean).

Le tirage au sort de permis de chasse à l'orignal sans bois est un outil de gestion performant qui s'adapte à toutes les situations du cheptel (augmentation, baisse ou stabilité) ainsi qu'aux réalités régionales.

