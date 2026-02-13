Mise en garde à la population - Présence possible de Listeria monocytogenes dans de la salade de pommes de terre de marque Deli 365, préparée et vendue par l'entreprise Deli 365 Express

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Deli 365 Express, située au 6680, avenue du Parc, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie Listeria monocytogenes.

Dénomination du produit Format CUP Lot visé « POTATO SALAD » 500 g 0 00530 00156 Produits dont la date meilleur avant est le 16 février 2026 « Sell by: 02/16/26 »

salade de pomme de terre (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) salade de pomme de terre_étiquette (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente à l'établissement désigné ci-dessus, sur le site Internet de l'entreprise ainsi qu'à l'établissement Deli 365 situé au 365, rue Bernard Ouest, à Montréal. Il était emballé dans un contenant de plastique transparent muni d'un couvercle de couleur noire. Le produit était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. Les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Même si le produit ne présente pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, il pourrait être contaminé par la bactérie Listeria monocytogenes. La consommation d'un aliment contaminé par cette bactérie peut causer la listériose, une maladie d'origine alimentaire qui risque d'entraîner plusieurs symptômes parmi les suivants : fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, raideur de la nuque, nausées, vomissements et diarrhées. Les symptômes apparaissent le plus souvent de 3 à 30 jours après la consommation d'un aliment contaminé, mais peuvent parfois survenir jusqu'à 70 jours après.

À cet égard, les enfants de 5 ans et moins, les femmes enceintes, les adultes de 60 ans et plus ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont considérés comme les plus vulnérables.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5642

