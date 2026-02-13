Mise en Garde À La Population - Présence possible de Bacillus cereus dans de la salade de haricots germés préparée et vendue par l'entreprise Marché d'alimentation coréen Mtl

QUÉBEC, le 13 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal et l'entreprise Marché d'alimentation coréen Mtl, située au 6170, rue Sherbrooke Ouest, à Montréal, avise la population de ne pas consommer le produit indiqué dans le tableau ci-dessous, car il est susceptible de contenir la bactérie Bacillus cereus.

Dénomination du produit Format Lot visé « Salade haricot soya » Variable Unités dont la date « meilleur

avant » est le 16FE2026

Salaude haricot soya (Groupe CNW/Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation)

Le produit qui fait l'objet de la présente mise en garde a été offert à la vente jusqu'au 13 février 2026, et ce, uniquement à l'établissement désigné ci-dessus. Le produit était emballé dans un contenant de plastique transparent. Il était vendu à l'état réfrigéré.

L'exploitant procède au rappel du produit en question. Il a convenu avec le Ministère et la Division de l'inspection des aliments de la Ville de Montréal de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont ce produit en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter.

Les symptômes d'une intoxication à Bacillus cereus de type émétique peuvent survenir de 30 minutes à 6 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Ils se manifestent par des nausées et des vomissements. Cependant, ils peuvent aussi apparaître sous la forme diarrhéique de 8 à 16 heures après la consommation de l'aliment. Dans ce cas, les principaux symptômes sont des nausées, des crampes abdominales, de la diarrhée et parfois des vomissements. Généralement, les symptômes disparaissent dans une période de 24 heures.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Il est à noter qu'aucun cas de maladie associée à la consommation de cet aliment n'a été signalé au MAPAQ jusqu'à présent.

Information additionnelle

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à cette adresse : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5643

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries

et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

www.mapaq.gouv.qc.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation