Barrage Kiamika : réouverture de la passerelle

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la réouverture de la passerelle du barrage Kiamika à la suite des travaux de réfection réalisés à l'automne 2025. Les interventions effectuées permettent désormais d'assurer une circulation sécuritaire sur la structure.

Le barrage et ses aménagements demeurent conformes aux lois et règlements en vigueur en matière de sécurité des ouvrages hydrauliques. Le Ministère poursuit ses activités régulières de surveillance sur le barrage, afin de garantir la sécurité du barrage et la protection du public.

