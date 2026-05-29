Infrastructures en santé - Le gouvernement Fréchette donne le feu vert aux projets hospitaliers de Chicoutimi et de Jonquière

CHICOUTIMI, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - La première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, annonce que les travaux majeurs de modernisation et d'agrandissement des hôpitaux de Chicoutimi et de Jonquière débuteront officiellement dans les prochains mois. Le gouvernement du Québec autorise officiellement que les deux projets passent à la phase de réalisation.

Cette annonce marque une étape cruciale pour que les travaux du bloc opératoire de Chicoutimi et de l'urgence de Jonquière soient lancés rapidement. Le gouvernement Fréchette respecte ainsi son engagement à rattraper le retard en matière d'infrastructures de santé et à doter la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean d'installations à la hauteur des besoins de la population. La réalisation de ces deux projets qui totalisent des investissements de près d'un milliard de dollars permettra d'offrir des milieux de soins plus modernes, fonctionnels et adaptés, tout en améliorant l'accès aux services pour la population et les conditions de travail pour le personnel.

Pour l'occasion, la première ministre du Québec était accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, du ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, de la députée de Roberval et adjointe gouvernementale à la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Nancy Guillemette, ainsi que de la présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay−Lac-Saint-Jean, Mme Julie Labbé.

Hôpital de Chicoutimi

Le projet d'agrandissement et de modernisation du bloc opératoire prévoit la construction d'un nouveau pavillon clinique moderne relié aux installations actuelles, ainsi que des travaux importants de réaménagement, notamment pour le bloc opératoire, la chirurgie d'un jour et les espaces de soutien. Ces interventions permettront de répondre aux nouvelles réalités afin d'offrir plus de soins spécialisés dans la région, de limiter les déplacements des patients vers les grands centres et de soutenir l'attractivité du réseau pour les professionnels de la santé. Les premiers appels d'offres seront lancés l'hiver prochain et la mise en service complète est prévue en 2033.

Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'urgence prévoit des travaux visant à moderniser et à adapter les installations existantes pour mieux répondre à la demande. L'urgence étant le point d'entrée essentiel pour recevoir des soins de santé, l'agrandissement et la modernisation du bâtiment permettront d'augmenter la capacité d'accueil, d'optimiser les parcours de soins et d'améliorer l'organisation fonctionnelle des services, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs. Pour ce projet, les premiers appels d'offres seront lancés au cours de l'été et la mise en service complète est prévue à l'automne 2029.

Citations :

« Aujourd'hui, nous posons des gestes concrets pour moderniser nos infrastructures de santé et mieux répondre aux besoins de la population. Les projets de Chicoutimi et de Jonquière permettront d'offrir des soins plus accessibles, plus sécuritaires et plus efficaces, dans des environnements mieux adaptés aux réalités. Ce sont des investissements importants qui démontrent clairement la volonté de notre nouveau gouvernement d'agir pour les régions et de doter le Saguenay-Lac-Saint-Jean d'installations à la hauteur des attentes de sa population. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Avec ces projets, nous donnons à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean des installations modernes et mieux adaptées à ses besoins, tout en offrant aux équipes de soins des environnements de travail plus fonctionnels et sécuritaires. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès aux chirurgies ou de bonifier les services grâce à de nouveaux aménagements, chaque intervention contribuera concrètement à offrir des soins plus efficaces et mieux organisés. Ce sont des projets porteurs, qui vont améliorer durablement la qualité et l'accessibilité des soins dans la région. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les projets annoncés aujourd'hui à Chicoutimi et à Jonquière témoignent de notre volonté d'investir dans des installations modernes et adaptées aux besoins de la population. Ils s'inscrivent dans les investissements historiques prévus au Plan québécois des infrastructures, dont la majorité est consacrée au maintien et à la modernisation des actifs existants. Parce qu'un réseau de santé plus efficace passe aussi par des infrastructures modernes, ces investissements contribueront directement à améliorer l'accès aux services pour les citoyens.»

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Quelle belle nouvelle pour les gens de chez nous, qui pourront jouir de nouvelles installations à la fine pointe de la technologie et adaptées aux besoins réels qui sont croissants. À titre plus personnel, le feu vert donné par notre gouvernement au début des travaux à l'urgence de l'hôpital de Jonquière est en concordance avec l'engagement que j'avais pris auprès de ma population. C'est donc une magnifique journée pour les Jonquiérois, qui attendent depuis près d'une décennie que ce projet se concrétise enfin. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Ces investissements majeurs démontrent clairement notre volonté de soutenir le développement de nos régions en modernisant des infrastructures essentielles. En améliorant l'accès à des soins de qualité, nous contribuons directement à la vitalité et à l'attractivité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces projets bénéficieront à toute la collectivité, aujourd'hui et pour les années à venir. »

Éric Girard, ministre délégué au Développement économique régional et député de Lac-Saint-Jean

« C'est un moment profondément important pour moi, pour notre population. On choisit aujourd'hui de donner à notre région les moyens de rester forte, autonome, et capable de soigner les gens chez eux, avec toute l'expertise qu'ils méritent. »

Julie Labbé, présidente-directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Faits saillants :

Le projet de l'Hôpital de Chicoutimi représente un investissement total de plus de 840 M$, qui inclut des contributions importantes des partenaires régionaux La Fondation de Ma Vie et la Ville de Saguenay.

Le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital et centre de réadaptation de Jonquière représente quant à lui un investissement total de près de 90 M$, qui inclut une contribution de la Ville de Saguenay.

La Société québécoise des infrastructures (SQI) agit à titre de gestionnaire de ces deux projets.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. : 514 554-4170