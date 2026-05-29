/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière/

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et députée de Repentigny, Pascale Déry, procédera, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, à une annonce concernant les soins et services de santé offerts dans la région de Lanaudière.

Accréditation obligatoire

Les représentants des médias qui souhaitent participer à l'événement doivent s'accréditer au préalable, en écrivant à [email protected]. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à la conférence de presse.

DATE : Le vendredi 29 mai 2026 HEURE : 10 h 30 LIEU : Repentigny*

*L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes dûment accrédités.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Pour renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170