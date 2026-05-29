Inauguration officielle du nouveau CLSC Meilleur à Repentigny

REPENTIGNY, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Afin d'offrir des soins accessibles, diversifiés et adaptés aux besoins de sa communauté, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a ouvert les nouveaux locaux du CLSC Meilleur, à Repentigny, au 50, rue Thouin.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et députée de Repentigny, Pascale Déry, a procédé aujourd'hui à l'inauguration des nouveaux locaux, au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger,

Suzanne Lepage, présidente du conseil d’administration d’établissement du CISSS de Lanaudière, Annie Plante, directrice générale adjointe programmes sociaux et de réadaptation du CISSS de Lanaudière, Éric Bellefeuille, président-directeur général adjoint du CISSS de Lanaudière, Hélène Fortin, présidente du Centre à Nous, Pascale Déry, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et députée de Repentigny, Philippe Ethier, président-directeur général du CISSS de Lanaudière, Simon Paquin, directeur général du Centre à Nous, et Yann Langlais Plante, directeur général relations médias et gouvernementales de Santé Québec. (Groupe CNW/Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants)

Depuis le 11 juin 2025, les équipes du CLSC ont commencé à accueillir la population afin de leur offrir divers soins, services de santé et services sociaux sur rendez-vous, tels que le traitement des plaies, les soins de cathéters, le retrait de sutures et d'agrafes ou l'authentification des cartes d'assurance maladie. Un centre d'abandon du tabac ainsi qu'une clinique de l'asthme et des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS) sont également disponibles. Au cours des dernières semaines, le CLSC a bonifié et complété son offre de service avec, notamment, des équipes de soins à domicile, des services sociaux généraux, des services en santé mentale adulte et des équipes spécialisées en déficience visuelle et auditive. Des équipes pour les enfants ayant un retard de développement, une déficience langagière ou motrice, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme sont également présentes.

Citations :

« Nous voulons que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse compter sur des soins et services de proximité dans sa communauté. C'est une de nos priorités. Ces nouvelles installations du CLSC inaugurées aujourd'hui sont une preuve concrète de notre engagement à offrir des services de qualité, près des gens, dans des lieux modernes et adaptés aux réalités actuelles en matière de santé et de services sociaux. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Je suis très fière de la concrétisation de ce projet de CLSC moderne et accessible qui répond aux besoins actuels de la région en matière de santé. Il s'agit d'un geste qui améliore concrètement la vie des familles et des personnes vulnérables de la région, tout en renforçant notre réseau de santé de proximité. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Rappelons que les services maintenant offerts sont installés au sein d'un agrandissement du Centre de services communautaires et culturels de Repentigny ‒ Centre à Nous. Ce projet annoncé en 2022 a bénéficié d'un financement du gouvernement du Québec.

Cet ajout de locaux a permis d'accueillir en majeure partie des services du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière ainsi que huit organismes communautaires ou entreprises d'économie sociale, un centre de la petite enfance et deux salles de rencontre.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Renseignements : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Cellulaire : 514 554-4170