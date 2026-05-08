/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant la Maison St-Pierre/

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, convient les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce serait faite concernant la Maison St-Pierre. Pour l'occasion, ils seront accompagnés par la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon Massé, du président du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller du district Saint-Jacques, M. Claude Pinard, ainsi que de la présidente du conseil d'administration du Centre St-Pierre, Mme Louise St-Jacques.

Date : Le vendredi 8 mai 2026

Heure : 11 h

Lieu : Montréal*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8 h le vendredi 8 mai 2026, à l'adresse courriel suivante :

[email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]