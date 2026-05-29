Nouvelles cuves AP60 de Rio Tinto - La première ministre inaugure un projet de plus de 2 G$ à Saguenay

JONQUIÈRE, QC, le 29 mai 2026 /CNW/ - Dans un contexte marqué par l'importance de soutenir nos entreprises et de renforcer la position du Québec comme leader mondial de l'aluminium durable, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, est fière de participer à l'inauguration officielle des 96 cuves supplémentaires utilisant la technologie d'électrolyse à faible empreinte carbone AP60 de Rio Tinto, au Centre technologique AP60, à Saguenay. Ce projet industriel majeur, qui totalise des investissements de 2 milliards de dollars, permettra d'accroître la capacité du Québec à produire localement davantage d'aluminium primaire en Amérique du Nord.

Les 96 cuves supplémentaires généreront une production annuelle d'environ 160 000 tonnes métriques d'aluminium primaire au Centre technologique AP60, situé au Complexe Jonquière, tout en réduisant de moitié les émissions de gaz à effet de serre (GES) par tonne produite. Rappelons que le gouvernement du Québec a accordé 150 millions de dollars pour appuyer l'implantation de ces cuves.

La première ministre s'est également réjouie de la confirmation d'un soutien financier de 100 millions de dollars du gouvernement fédéral pour le projet de cuves ELYSISMD, une technologie permettant de produire de l'aluminium sans émettre de gaz à effet de serre durant l'électrolyse. Cette participation financière s'ajoute aux 140 millions de dollars annoncés en 2024 par le gouvernement du Québec pour la conception et la mise en service de sept à dix cuves ELYSISMD. Investissement Québec, à titre de mandataire, avait alors souscrit des parts d'une nouvelle société en commandite, nommée Usine de démonstration de la technologie ELYSISMD, constituée par Rio Tinto pour la réalisation de ce projet.

Citations :

« Malgré l'incertitude économique liée aux droits de douane américains, l'inauguration d'aujourd'hui démontre une fois de plus que notre gouvernement et Rio Tinto croient au potentiel du Québec. Nous sécurisons aujourd'hui l'avenir de notre aluminium québécois en assurant la modernisation et la décarbonation graduelle d'une industrie majeure pour notre économie. Plus que jamais, le Québec s'affirme comme un leader mondial de l'aluminium durable et un véritable chef de file technologique. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« En misant sur un aluminium plus propre et produit ici, au Québec, on renforce notre position comme chef de file mondial de l'innovation dans ce secteur stratégique. Ce projet, c'est du concret : il consolide la place du Saguenay-Lac-Saint-Jean comme cœur nord-américain de l'aluminium et génère des retombées bien réelles pour nos entreprises et nos travailleurs, partout au Québec. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Faits saillants :

D'ici à ce que la technologie ELYSIS MD soit disponible à grande échelle, la technologie de production d'aluminium primaire AP60 constitue l'une des plus avancées, innovantes et performantes en matière d'émission de GES, ce qui contribue aux efforts de transition énergétique et de décarbonation du Québec.

soit disponible à grande échelle, la technologie de production d'aluminium primaire AP60 constitue l'une des plus avancées, innovantes et performantes en matière d'émission de GES, ce qui contribue aux efforts de transition énergétique et de décarbonation du Québec. ELYSIS MD est une société en commandite créée en 2018 dans le but de réaliser, au Québec, un projet pour la mise au point d'une nouvelle technologie de rupture visant la production d'aluminium primaire en éliminant complètement les émissions de GES durant l'électrolyse de l'aluminium. L'entreprise est née à la suite de l'association entre Alcoa, Rio Tinto et le gouvernement du Québec.

est une société en commandite créée en 2018 dans le but de réaliser, au Québec, un projet pour la mise au point d'une nouvelle technologie de rupture visant la production d'aluminium primaire en éliminant complètement les émissions de GES durant l'électrolyse de l'aluminium. L'entreprise est née à la suite de l'association entre Alcoa, Rio Tinto et le gouvernement du Québec. Division de l'entreprise minière anglo-australienne Rio Tinto PLC, Rio Tinto Aluminium est une multinationale du secteur de l'aluminium qui génère de nombreux emplois de qualité au Québec.

Le Québec est le quatrième producteur mondial d'aluminium primaire. Environ 90 % de l'aluminium canadien et près de 70 % de l'aluminium nord-américain sont produits dans la province.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre, Tél. : 367 990-8017; Béatrice Déry, Directrice des communications et attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, Cell. : 581 745-5399