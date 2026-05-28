Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 29 mai 2026

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, pour ce 29 mai 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Annonce en matière d'aluminium vert

Heure : 10 h 30

Lieu : Jonquière, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, Mme Mélanie Joly, du chef de la direction Aluminium et Lithium de Rio Tinto, M. Jérôme Pécresse, et du directeur exécutif, Rio Tinto, Opérations Atlantique, M. Sébastien Ross.

Les représentants des médias doivent être accrédités auprès de Mme Malika Cherry à l'adresse [email protected].

Diner militant (fermé aux médias)

Heure : 12 h

Lieu : Jonquière, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Visite de commerces locaux (fermé aux médias)

Heure : 13 h 30

Lieu : Jonquière, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Annonce en matière d'infrastructures en santé

Heure : 15 h 45

Lieu : Chicoutimi, Québec

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Sonia Bélanger, du ministre délégué au Développement économique régional, M. Eric Girard, du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon, et de la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette.

Le lieu exact sera uniquement confirmé aux médias accrédités auprès de M. Antoine de la Durantaye au [email protected].

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]