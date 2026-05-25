Hausse du coût de la vie : Le gouvernement Fréchette donne de l'oxygène aux Québécois

SHERBROOKE, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - Dans le contexte d'incertitude actuel où chaque hausse du prix de l'épicerie ou de l'essence a un impact direct sur les familles québécoises, la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, respecte son engagement et annonce aujourd'hui trois nouvelles mesures concrètes pour alléger la pression financière sur les Québécoises et les Québécois qui sont les plus touchés.

Pour l'occasion, elle était accompagnée du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, du ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau, et de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert.

Grâce à ces mesures, une famille avec deux enfants pourrait économiser cette année près de 350 $.

Détaxation de certains produits alimentaires et d'hygiène de base

À compter du 15 juillet 2026, le gouvernement retirera la taxe de vente du Québec (TVQ) sur plusieurs produits alimentaires et d'hygiène du quotidien afin de réduire immédiatement la facture d'épicerie pour les familles québécoises. Cette mesure vise des produits couramment achetés par les ménages, dont :

les fruits et légumes prêts à servir, comme les salades de fruits et les plateaux de légumes coupés;

les collations comme les produits de granola (barres tendres) et les noix et graines salées;

certains aliments déjà détaxés, mais qui deviennent taxés en raison du format ou de la quantité, comme les muffins vendus individuellement;

le papier hygiénique et les mouchoirs en papier.

La mesure permettra à un couple avec deux enfants d'économiser près de 50 $ en moyenne sur une année.

Réduction des coûts d'immatriculation

Comme elle s'y est engagée, afin d'aider les automobilistes québécois à faire face à la hausse du coût de l'essence liée à la guerre en Iran, la première ministre confirme que le gouvernement appliquera une réduction de 50 $ sur le coût de renouvellement des droits d'immatriculation pour les véhicules de promenade pendant un an à compter de septembre 2026.

Cette réduction sera appliquée automatiquement au moment du renouvellement de l'immatriculation pour les véhicules à essence, hybrides, hybrides rechargeables et au diesel. Ce sont près de 4,9 millions de véhicules immatriculés au Québec qui pourront être admissibles à cette mesure.

Versement spécial pour l'épicerie et l'énergie

Afin de soutenir les personnes affectées par la hausse du coût du panier d'épicerie et de l'énergie, un montant forfaitaire pouvant atteindre 200 $ sera versé aux personnes bénéficiant du crédit d'impôt pour solidarité.

Les personnes et familles touchées recevront le montant rapidement : aucune demande ne sera nécessaire. Revenu Québec fera les versements aux personnes admissibles à compter du 4 juin prochain.

Cette aide ponctuelle, qui s'ajoute aux sommes déjà accordées pour le crédit d'impôt pour solidarité, bénéficiera à 3,5 millions de personnes, dont 295 000 familles avec enfants.

Citations :

« Les Québécois n'ont pas été épargnés par l'augmentation constante du coût de la vie au cours des derniers mois, qui se reflète particulièrement sur les factures d'épicerie et de carburant. Il faut travailler sur plusieurs fronts. D'abord, on a la responsabilité de donner de l'air aux Québécois et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en apportant une aide importante et rapide aux personnes les plus sévèrement touchées. Ensuite, on doit défendre et propulser notre économie. C'est comme ça qu'on peut offrir des emplois payants, dans toutes les régions du Québec. Ce sont les priorités des Québécois et c'est là-dessus que mon nouveau gouvernement travaille. »

Christine Fréchette, première ministre du Québec

« Les Québécois ressentent la pression du coût de la vie chaque semaine, à l'épicerie comme à la pompe. La première ministre m'a confié le mandat d'identifier des mesures concrètes, rapides et responsables pour alléger la pression sur leur portefeuille. Avec ces annonces, nous posons des gestes ciblés qui permettront de remettre rapidement de l'argent aux Québécois, particulièrement aux ménages les plus touchés. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Notre gouvernement choisit d'agir rapidement afin d'offrir un allègement direct aux citoyens, grâce à un rabais de 50 $ appliqué automatiquement lors du renouvellement de l'immatriculation. Nous posons ainsi un geste concret pour soutenir les automobilistes québécois, déjà confrontés aux pressions financières et à la hausse du coût de la vie. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Le versement spécial pour l'épicerie et l'énergie annoncé aujourd'hui donnera un coup de main à nos concitoyennes et concitoyens qui en ont le plus besoin. Il viendra s'ajouter aux sommes déjà accordées par le crédit d'impôt pour solidarité, et les personnes admissibles le recevront automatiquement sans avoir à faire de démarches auprès de Revenu Québec. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

Faits saillants :

La détaxation de certains produits de base s'appliquera à compter du 15 juillet 2026 afin de laisser suffisamment de temps aux différents intervenants pour s'adapter.

Les automobilistes québécois auront droit à une réduction de 50 $ du coût de l'immatriculation pour chacun de leurs véhicules, à l'exception des véhicules 100 % électriques.

La mise en place du versement spécial pour l'épicerie et l'énergie correspondra à une aide forfaitaire unique non réductible de : 100 $ pour une personne seule; 150 $ pour une famille monoparentale ou un couple sans enfant; 200 $ pour un couple avec enfants.



Liens connexes :

Les modalités liées aux mesures fiscales peuvent être consultées dans le Bulletin d'information 2026-4, publiées par le ministère des Finances.

Les détails des mesures sont disponibles dans un document d'information préparé par le ministère des Finances.

SOURCE Cabinet de la première ministre

Sources : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, Tél. : 367 990-8017, [email protected]; Amelia Benattia, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Tél. : 514 294-2806, [email protected]; Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Tél. : 514 618-5167, [email protected]; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382, [email protected]