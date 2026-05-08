Restauration et requalification de la Maison St-Pierre

MONTRÉAL, le 8 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 7,9 M$, tel que réservé au budget pour soutenir la restauration et la requalification de la Maison St-Pierre, dans le quartier Centre-Sud à Montréal.

Le ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, M. Eric Girard, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Pour l'occasion, ils étaient accompagnés de la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon Massé, du président du comité exécutif de la Ville de Montréal et conseiller du district Saint-Jacques, M. Claude Pinard, et de la présidente du conseil d'administration du Centre St-Pierre, Mme Louise St-Jacques.

L'ancien presbytère de l'église Saint-Pierre-Apôtre conçu par l'architecte montréalais Victor Bourgeau (1809-1888), communément appelé « Maison St-Pierre », fait partie de l'ensemble d'immeubles patrimoniaux de Saint-Pierre-Apôtre classé en 1977 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Les bâtiments, constituant l'un des plus grands complexes oblats en Amérique du Nord, ont toujours été consacrés à l'éducation, au soutien des familles et au développement social du quartier.

Citations

« Dans le cadre du budget 2026-2027, notre gouvernement a fait le choix d'investir pour préserver et mettre en valeur notre patrimoine immobilier, qui occupe une place essentielle dans notre paysage culturel québécois. La restauration et la requalification de la Maison Saint-Pierre permettront de protéger un patrimoine significatif de Montréal, tout en maintenant un espace essentiel au service des organismes, des citoyens et des nombreuses initiatives qui y prennent place. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Cet appui démontre une fois de plus la volonté de notre gouvernement de préserver et de mettre en valeur le patrimoine immobilier québécois. Nous poursuivons ce travail essentiel pour protéger ce qui raconte notre histoire. Je me réjouis que cette requalification serve à des projets sociaux essentiels, en offrant aux organismes communautaires des espaces adaptés et abordables -- une façon concrète de renforcer les milieux de vie des Québécois et d'assurer la pérennité des lieux qui ont façonné notre identité collective. ».

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« La restauration et la requalification de la Maison St-Pierre permettront de redonner à la communauté un lieu profondément enraciné dans l'histoire sociale du quartier Centre-Sud. Dans un contexte où plusieurs organismes communautaires peinent à trouver des espaces abordables pour poursuivre leur mission, ce projet offre une réponse concrète et durable. Préserver notre patrimoine, c'est aussi préserver des lieux de solidarité, d'entraide et d'engagement collectif. Pour notre gouvernement, investir dans ce bâtiment, c'est investir à la fois dans la vitalité de Montréal, dans le tissu communautaire et dans des milieux de vie plus humains et inclusifs. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Nous accueillons avec enthousiasme l'engagement du gouvernement du Québec, qui permet enfin d'amorcer les prochaines étapes du projet. À terme, la Maison St-Pierre offrira des espaces accessibles et abordables pour 15 à 18 organismes communautaires, incluant une cuisine, répondant ainsi à des besoins criants du milieu et contribuant à la mise en valeur du patrimoine culturel québécois. »

Louise St-Jacques, présidente du conseil d'administration du Centre St-Pierre

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SOURCE Cabinet du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected] ; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]