Le gouvernement soutient Sport'Aide pour soutenir et accompagner les victimes de violence dans le sport

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de plus de 2 millions de dollars pour les trois prochaines années à l'organisme Sport'Aide pour assurer la continuité et soutenir les opérations des services d'aide, de soutien, d'accompagnement et de référencement pour les victimes et les témoins de violence en contexte de sport, de loisir et de plein air.

Malgré les efforts déployés, des actes répréhensibles sont encore observés dans les milieux du sport, du loisir et du plein air. L'accès à une ligne d'aide et à des services d'accompagnement demeure donc essentiel pour recueillir la parole des victimes et des témoins, les orienter adéquatement et renforcer la protection de l'intégrité des personnes.

Une aide financière de 95 000 $ est également accordée à Sport'Aide pour soutenir le développement d'outils d'accompagnement, notamment pour les intervenants qui encadrent les jeunes athlètes masculins dans le cadre du programme Demain un homme. La sensibilisation constitue aussi un levier essentiel pour favoriser des milieux sportifs sains, sécuritaires et respectueux pour l'ensemble des participants.

Sport'Aide a comme mission d'assurer un leadership dans la mise en œuvre d'initiatives favorisant un environnement de sport, de loisir et de plein air sain, sécuritaire et harmonieux pour les jeunes du Québec et fournir un service d'accompagnement aux différents acteurs du milieu du sport, du loisir et du plein air, et ce, tant au niveau élite que récréatif.

Citations :

« Nous voudrions tous, évidemment, que nos milieux du sport, du loisir et de plein air soient exempts de toute forme de violence, mais ce n'est pas toujours le cas. Heureusement, il y a des organismes comme Sport'Aide qui soutiennent et accompagnent les victimes ou les témoins d'actes de violence. Toute l'équipe fait un travail admirable et je ne pourrais être plus fière de confirmer notre soutien pour les trois prochaines années. Grâce à leur travail, nos milieux de sport, de loisir et de plein air sont plus sécuritaires et plus humains et je les en remercie. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Par son écoute, son accompagnement, ses actions de sensibilisation et son expertise, Sport'Aide contribue à bâtir une culture où le bien-être des personnes est au cœur des préoccupations. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe, les intervenantes et intervenants ainsi que les nombreux partenaires qui contribuent chaque jour à cette mission. »

Mario Asselin, député de Vanier─Les Rivières

« Sport'Aide tient à remercier le gouvernement du Québec pour cette nouvelle entente puisqu'elle vient reconnaître notre pertinence et assurer notre place dans l'écosystème sport, loisir et plein air, alors que notre approche et notre expertise répondent à des besoins significatifs en matière de prévention, de sensibilisation, d'accompagnement et de protection. Chaque année, des milliers de personnes bénéficient des services offerts par notre équipe qualifiée. »

Christian Marcoux, président de Sport'Aide

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]