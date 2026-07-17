Plus d'un million de dollars pour la mise en place de deux projets structurants pour optimiser l'expérience des jeunes dans les camps

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui des versements d'aide financière d'un peu plus d'un million de dollars pour deux projets de l'Association des camps du Québec.

Le premier projet vise l'implantation, sous forme de projet pilote, de normes minimales dans les camps. Pour ce faire, une aide financière de 595 000 $ pour les exercices financiers 2026-2027 et 2027-2028 est accordée. Au Québec, le secteur des camps n'est encadré par aucune loi particulière et aucun permis n'est requis pour en exploiter un. Conséquemment, les standards relatifs à la sécurité, aux ratios d'encadrement, à la formation du personnel ou à la gestion des risques varient considérablement d'une organisation à l'autre. Le projet proposé vise la mise en place d'une démarche d'encadrement du milieu, fondée sur l'adhésion volontaire à des normes minimales communes en matière de sécurité et d'encadrement.

Le deuxième investissement, soit 451 500 $ pour deux ans, est la mise en œuvre du projet Départ en camp pour les groupes scolaires. Il s'agit de journées d'initiation aux activités de plein air en camp de vacances pour les élèves du primaire (1er et 2e cycles). Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mesure Accès nature, tout comme les projets d'incitatifs d'accès gratuit aux parcs régionaux de Parq et aux parcs nationaux de la Sépaq.

Citation :

« L'Association des camps du Québec permet à des milliers de jeunes, chaque année, de vivre des moments mémorables avec leurs amis auprès des moniteurs expérimentés et dynamiques des nombreux camps qui se déroulent aux quatre coins du Québec. Ces expériences doivent se faire dans un cadre sécuritaire, avec des normes standardisées. Je suis fière d'appuyer ces deux projets, qui, j'en suis convaincue, auront des répercussions positives et durables sur l'expérience des jeunes. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Lorsqu'un parent confie son enfant à un camp, il s'attend légitimement à ce que sa sécurité soit assurée par l'application de critères rigoureux. Par son soutien financier crucial, le gouvernement affirme l'importance des camps dans notre société, renforce l'encadrement sécuritaire de tous les enfants dans tous les camps du Québec et favorise leur accès à des expériences en nature. Nous saluons cet investissement porteur de sens et de vision. »

Éric Beauchemin, directeur général de l'Association des camps du Québec

Renseignements complémentaires :

Fondée en 1961, l'Association des camps du Québec a pour mission de promouvoir, représenter et soutenir la qualité et la valeur de l'expérience camp et son apport au développement et à la santé des individus, des familles et de la jeunesse. L'association regroupe 476 organisations gérant des programmes de camp sur plus de 1 000 sites. De ce nombre, 52 camps de vacances certifiés offrent le programme de classe nature.

Liens connexes :

Pour suivre les activités de l'Association des camps du Québec : https://campsquebec.com/

Sport, loisir et plein air :

Facebook

Ministère de l'Éducation :

Facebook Twitter Linkedin YouTube Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]