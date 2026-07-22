Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 23 juillet 2026

QUÉBEC, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 23 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Participation à la rencontre annuelle du Conseil de la fédération

Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Photo officielle des premiers ministres

Heure : 10 h 00 (heure locale)

Entretien privé avec le premier ministre du Canada, Mark Carney

Heure : 10 h 15 (heure locale)

Réunion des premiers ministres avec le premier ministre du Canada, Mark Carney

Heure : 11 h 00 (heure locale)

Conférence de presse de la Réunion des premiers ministres

Heure : 15 h 30 (heure locale)

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]