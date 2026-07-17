Poursuite du projet Prescription Québec - Une entente a été conclue avec Inforoute Santé du Canada

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Afin de permettre la transmission rapide et sécurisée des ordonnances de médicaments ainsi que des communications cliniques entre les médecins et les pharmacies, une entente a été conclue entre le gouvernement du Québec et Inforoute Santé du Canada pour poursuivre le développement du projet Prescription Québec et le rendre disponible graduellement à travers le Québec.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, assurant ainsi que ce projet contribuera à améliorer la qualité, la sécurité et l'efficacité du suivi des prescriptions en évitant le recours au fax, de manière cohérente avec la transformation numérique amorcée par le réseau et le secteur de la santé et des services sociaux.

Rappelons qu'au début de 2026, la fin du service pancanadien PrescripTIonMC avait été annoncée. Des travaux ont permis de s'entendre sur les modalités de gouvernance, de gestion opérationnelle et de collaboration nécessaires à la reprise du projet.

Citation :

« L'entente intervenue entre Santé Québec et Inforoute Santé du Canada constitue une étape cruciale vers la poursuite du projet Prescription Québec. Elle nous permettra également de poursuivre sa mise en place graduelle à travers le Québec afin qu'un plus grand nombre de professionnelles et de professionnels et de citoyennes et de citoyens puissent bénéficier de ce service numérique. Je remercie les partenaires du projet, dont les ordres professionnels, les associations du milieu et les fournisseurs de solutions technologiques, qui ont manifesté un intérêt soutenu à l'égard du maintien et de l'expansion du service. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Avant l'annonce de son arrêt, le projet Prescription Québec devait être étendu à 1 900 pharmacies du Québec d'ici 2027-2028. À ce jour, au Québec, le service est utilisé dans 14 pharmacies communautaires et 8 cliniques médicales (regroupant 138 prescripteurs), grâce à l'intégration de certaines solutions de Dossier médical électronique (DMÉ) et de systèmes d'information de pharmacie communautaire (SIP-C) à la plateforme.

Une annonce concernant la situation du projet avait été faite par la ministre au mois de mai 2026.

La reprise du projet Prescription Québec permettra entre autres : d'assurer la continuité des services de prescription électronique de médicaments dans les milieux actuellement en production; de soutenir l'amélioration de la qualité, de la sécurité et de la fluidité des échanges entre les médecins et les pharmacies; de préserver les investissements et les acquis réalisés dans le cadre du projet; de créer les conditions nécessaires à l'élargissement progressif de l'implantation du projet à l'échelle du Québec.



SOURCE Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Sources : Catherine Barbeau, Directrice des communications et des relations médias, Cabinet de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Tél. :514 554-4170