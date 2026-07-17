/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant une aide financière accordée à Sport'Aide pour lutter contre la violence dans le sport/

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, le député de Vanier-Les Rivières, Mario Asselin, et le président du conseil d'administration de Sport'Aide, Christian Marcoux, procéderont à une annonce concernant une aide financière accordée à Sport'Aide pour lutter contre la violence dans le sport.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 8 h, le 17 juillet 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le vendredi 17 juillet 2026 à 10 h 30

Arrivée des médias dès 10 h 15 LIEU : Québec

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]