Avis aux médias - Agenda public de la première ministre du Québec - 22 juillet 2026

QUÉBEC, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Voici l'agenda public de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, pour ce 22 juillet 2026. Veuillez noter que celui-ci peut changer sans préavis.

Participation à la rencontre annuelle du Conseil de la fédération

Lieu : Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Entretien avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford

Heure : 8 h 40 (heure locale)

Rencontre du Conseil de la Fédération

Heure : 9 h 15 (heure locale)

Une séance de photographies pour les médias aura lieu en début de rencontre.

Conférence de presse du Conseil de la Fédération

Heure : 15 h 30 (heure locale)

Entretien « trilatéral » avec la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby

Heure : 17 h 30 (heure locale)

SOURCE Cabinet de la première ministre

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la première ministre du Québec, 367 990-8017, [email protected]