Promesse tenue : le gouvernement Fréchette ajoute une voie sur l'autoroute 20, à Lévis

LÉVIS, QC, le 21 mai 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui les travaux pour l'élargissement de l'autoroute 20 en direction ouest à Lévis. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, M. Bernard Drainville. Cette première étape, prévue sur une durée d'un an plutôt que deux, consiste dans l'ajout d'une troisième voie entre les sorties de l'avenue Taniata et du chemin du Sault.

Le projet global vise à améliorer la fluidité de la circulation et à favoriser des déplacements plus sécuritaires sur le réseau autoroutier parcourant le territoire de Lévis. Au terme de ce chantier majeur, une troisième voie aura été ajoutée sur 6 km en direction est et sur 10 km en direction ouest de l'autoroute 20, entre les accès au pont Pierre-Laporte et à la route du Président-Kennedy. Les travaux d'élargissement en direction ouest seront réalisés en trois phases, d'ici 2030, entre la sortie no 325 (Lévis centre-ville) et la séparation des voies vers Montréal et en direction de Québec ou Saint-Georges.

Rappelons que la première ministre s'est engagée à améliorer rapidement la fluidité des déplacements dans les régions de Lévis et de Québec grâce à plusieurs mesures à mettre en place de part et d'autre du fleuve. L'annonce d'aujourd'hui est une preuve concrète de cette volonté de bâtir l'avenir de la région.

Le début du chantier de l'autoroute 20 s'ajoute aux annonces des dernières semaines en lien avec la mobilité à Québec et à Lévis. Le gouvernement a annoncé le devancement de travaux d'excavation sur la colline Parlementaire pour le projet de tramway de Québec ainsi que du lancement d'un appel d'intérêt pour un troisième à l'est.

Citations

« Afin de répondre aux besoins croissants de mobilité, notre gouvernement a la volonté d'améliorer la fluidité et la sécurité dans ce secteur névralgique. Le début de ce chantier en est un exemple concret. À terme, les familles, les travailleurs et les entreprises bénéficieront de déplacements plus rapides et d'une amélioration de leur qualité de vie. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Depuis la fin des travaux d'élargissement de l'autoroute 20 vers l'est en 2025, les automobilistes voient déjà une vraie différence sur la route. La circulation est plus fluide, les déplacements sont plus simples et ça change concrètement le quotidien de milliers de familles et de travailleurs. Avec l'élargissement vers l'ouest qui débute, Lévis pourra compter sur un axe routier beaucoup plus efficace et mieux adapté à sa croissance d'ici 2030. C'est une amélioration attendue depuis longtemps qui facilitera les déplacements partout sur le territoire, et une grande avancée pour toute notre communauté! »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis

Faits saillants

Ce projet est inscrit au Plan québécois des infrastructures 2026-2036 (PQI) avec un montant de 101,3 M$.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable travaillera de façon à pouvoir accélérer certaines étapes du projet afin de devancer les phases subséquentes. Comme il a été observé lors des travaux en direction est, des gains en matière de fluidité seront perceptibles pour les usagers chaque année, au gré de l'évolution du projet.

Les travaux d'élargissement de l'autoroute 20 en direction est, réalisés sur une distance d'environ 6 km entre les accès au pont Pierre-Laporte et à la route du Président-Kennedy, se sont terminés en 2025.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]