Investissements routiers 2026-2028 - Le gouvernement du Québec investit plus de 1,5 G$ dans les infrastructures de transport de la région de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Des investissements totalisant 1 548 601 000 $ seront alloués aux infrastructures de transport routier de la région de la Capitale-Nationale pendant la période 2026-2028. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Jean-François Simard, rappellent que ces investissements permettront la mise en œuvre de nouveaux chantiers ainsi que la poursuite de ceux déjà amorcés.

Parmi les projets qui débuteront ou qui se poursuivront au cours des deux prochaines années, mentionnons :

la reconstruction du pont d'étagement situé sur le chemin Sainte-Foy, au-dessus de l'autoroute Henri-IV (A-73), à Québec;

la reconstruction du pont de l'Île-d'Orléans entre Québec et l'île d'Orléans;

la reconstruction de la chaussée et le remplacement des conduites d'égouts pluviaux, sanitaires et d'aqueduc du boulevard Chabot et du rang Saint-Achille (route 363), sur une distance d'environ 2,9 km, à Saint-Ubalde;

la réfection de la deuxième voie de secours et la reconstruction de ponceaux sur le boulevard Monseigneur-De Laval (route 138), dans le secteur de la Grande Côte, à Baie-Saint-Paul;

l'asphaltage du boulevard du Lac, entre le chemin du Tour-du-Lac et le boulevard Henri-Bourassa à Lac-Beauport et à Québec;

l'asphaltage de deux secteurs de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), en direction est, entre les chemins Girard et du Lac à Saint-Augustin-de-Desmaures et à Québec;

l'asphaltage du boulevard Sainte-Anne (route 138), entre la rivière Montmorency et la rue de l'Estran à Boischatel.

À l'échelle du Québec, 77 % des sommes annoncées visent le maintien des actifs, une proportion qui reflète une approche responsable et durable.

En plus de ces travaux, le ministère des Transports et de la Mobilité durable planifiera des mesures à mettre en place de part et d'autre du fleuve afin d'améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements : le réaménagement de la tête des ponts tant du côté nord que du côté sud, le remplacement du tablier du pont de Québec, la construction d'un pont d'étagement à l'intersection de l'autoroute Robert-Bourassa et du boulevard Lebourgneuf et l'aménagement d'une septième voie sur le pont Pierre-Laporte.

Rappelons que le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoit Charette, a lancé les travaux d'élargissement de l'autoroute 20 à Lévis, le 21 mai. De plus, le Ministère lancera un appel d'intérêt pour le troisième lien à l'est d'ici l'été en partenariat avec le privé. Cela s'ajoute à l'annonce récente du devancement des travaux d'excavation sur la colline Parlementaire pour le projet du tramway de Québec.

Citations

« Cette année encore, notre priorité est d'investir pour assurer le maintien des infrastructures, à la grandeur du Québec. Les besoins actuels sont grands, et nous devons collectivement faire des choix responsables. Notre gouvernement poursuit ainsi le virage amorcé au cours des dernières années, tout en continuant de privilégier des travaux et des projets qui amélioreront la sécurité routière. »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Les investissements annoncés aujourd'hui témoignent de notre volonté d'offrir à la population des infrastructures routières plus sécuritaires, efficaces et adaptées aux réalités de notre région. En améliorant la fluidité des déplacements et l'accessibilité de nos réseaux, nous contribuons directement à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Ces travaux représentent également un levier important pour notre économie locale, en créant des occasions pour les entreprises d'ici et en soutenant le dynamisme de notre communauté. »

Jean-François Simard, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de la Capitale-Nationale, dont 6 075 000 $ proviennent des partenaires, se répartissent comme suit :

92 508 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



1 306 909 000 $ pour améliorer l'état des structures;



149 143 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner;



40 000 $ pour maintenir l'état des structures et des ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

En 2025, plusieurs projets ont été terminés, dont :

l'asphaltage de trois secteurs totalisant environ 2,7 km sur la route 138, à La Malbaie et à Saint-Siméon;



la réfection du pont situé sur le boulevard Raymond-Mailloux, au-dessus de la rivière Bras du Nord-Ouest, à Baie-Saint-Paul;



l'asphaltage de deux secteurs de l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), en direction est, à l'ouest de la route Delorme et dans le secteur de la route François-Gignac à Deschambault-Grondines et à Portneuf.

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2026-2028

Liste des projets terminés en 2025

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

Source : Tania Michaud, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 581 998-7583, [email protected]; Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724, [email protected]