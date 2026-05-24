Réouverture en soirée de la route 117 entre Labelle et La Conception dans les Laurentides

SAINT-JÉRÔME, QC, le 24 mai 2026 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la réouverture de la route 117 dimanche en soirée, dans les deux directions, entre Labelle et La Conception, dans les Laurentides.

Avant de se déplacer, les usagers sont invités à consulter Québec 511 afin de confirmer l'ouverture de la route 117.

Rappelons que le Ministère a dû procéder à la fermeture d'une portion de la route 117 en raison de cavités créées sous la chaussée.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration au cours de cette fermeture.

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SOURCE Cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable

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