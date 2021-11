Cet engagement s'inscrit dans les stratégies et solutions d'investissement durable de la société

Selon un sondage de la Sun Life, les deux tiers des Canadiens (65 %) pensent qu'il est important de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions de placement.

Les générations Z et Y sont plus susceptibles que les générations précédentes d'accorder de l'importance aux facteurs ESG.

Parmi les personnes qui ne considèrent pas les facteurs ESG comme importants, le tiers (35 %) ne sait pas en quoi consistent ces facteurs.

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a adhéré à l'initiative Net Zero Asset Managers. Cette initiative regroupe des gestionnaires d'actifs des quatre coins du monde qui s'engagent à soutenir l'objectif visant la carboneutralité d'ici 2050. Elle cadre avec les efforts mondiaux visant à limiter le réchauffement à 1,5 °C.

« En tant que gestionnaires de capitaux actifs, nous sommes bien conscients des risques systémiques associés aux changements climatiques, affirme Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc., et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. En plus de toucher les entreprises dans lesquelles nous investissons ou pourrions investir, ces risques ont d'importantes conséquences sur toutes nos parties prenantes. Il est urgent que nous nous attaquions aux changements climatiques. Notre industrie doit montrer l'exemple en s'engageant. Les intentions sont importantes. Cependant, nos stratégies et actions des prochains mois seront la véritable mesure de notre succès. Nous communiquerons nos progrès de façon transparente tout au long de l'élaboration et de la mise en œuvre de notre plan. »

L'initiative Net Zero Asset Managers a été lancée en décembre 2020. Le fait que les gestionnaires d'actifs y aient rapidement adhéré dénote une position ferme en ce qui concerne les changements climatiques. L'initiative compte 220 signataires dont l'actif géré combiné totalise plus de 57 000 milliards de dollars américains.

« Nous avons une équipe dédiée qui a notre engagement à cœur et qui reconnaît la nécessité d'une transition équitable et inclusive, ajoute Oricia Smith. Notre approche à architecture ouverte comme gestionnaire d'actifs nous permet de comparer nos meilleures pratiques à celles d'autres gestionnaires d'actifs. Mais aussi de nous efforcer de faire mieux collectivement. »

Gestion d'actifs PMSL inc. travaillera avec les Clients, des pairs de l'industrie et des sous-conseillers sur un plan d'action pour atteindre la carboneutralité et faire partie de la solution.

L'opinion des Canadiens en ce qui concerne les facteurs ESG et les placements

« À Gestion d'actifs PMSL inc., nous comprenons qu'il est essentiel que nous fassions une grande place aux facteurs ESG dans notre stratégie de placement. Cela englobe naturellement les enjeux liés au climat, dit Oricia Smith. De l'énergie propre aux normes du travail et à la composition du conseil d'administration, les initiatives d'une société peuvent avoir un impact direct et durable sur ses activités. Les résultats du sondage montrent qu'il faut donner aux Canadiens plus d'information sur l'investissement responsable et l'impact énorme qu'il peut avoir sur notre avenir. »

Les placements durables sont un des principaux piliers de la stratégie de durabilité de la Sun Life. La Sun Life croit qu'appliquer un cadre ESG aux placements permet d'obtenir des résultats financiers supérieurs à long terme. Renseignez-vous sur notre engagement en matière de placements durables.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 juin 2021, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 35,94 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 360 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

