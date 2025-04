TORONTO, le 25 avril 2025 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui des changements touchant le Fonds Repère 2025 Sun Life et le mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life.

Échéance du Fonds Repère 2025 Sun Life

Gestion d'actifs PMSL a annoncé aujourd'hui que le Fonds Repère 2025 Sun Life (le « fonds ») arrivera à échéance le 30 juin 2025. À compter du 25 avril 2025 à 16 h HE, le fonds ne pourra plus être acheté ou échangé par des épargnants nouveaux ou existants, y compris dans le cadre de prélèvements bancaires.

À l'échéance du fonds, les investisseurs recevront la valeur garantie de leurs unités du fonds. Pour chaque unité du fonds, la valeur garantie correspond au plus élevé des montants suivants :

10,00 $ l'unité (la valeur liquidative par unité à la date de création du fonds);

la valeur liquidative par unité de fin de mois la plus élevée enregistrée pendant la période allant de la date de la création du fonds jusqu'à sa date d'échéance;

la valeur liquidative par unité à la date d'échéance du fonds, soit le 30 juin 2025.

Les investisseurs qui demandent le rachat avant le 30 juin 2025 recevront la valeur liquidative par unité à la date du rachat.

Pour plus d'information et une description complète de la valeur garantie, lisez le prospectus simplifié du fonds.

Le 30 juin 2025 à 16 h HE, toutes les unités restantes du fonds seront transférées à des unités de série A du Fonds du marché monétaire Sun Life, puis le fonds prendra fin.

Fermeture du mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life

Gestion d'actifs PMSL a aussi annoncé aujourd'hui sa décision de fermer le mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life (le « mandat »). Cette décision a été prise pour simplifier l'offre de produits destinés aux investisseurs.

À compter du 25 avril 2025 à 16 h HE, le mandat sera fermé aux achats ou aux échanges dans de nouveaux comptes. Seuls les comptes détenant déjà des unités du mandat sont autorisés à détenir, acheter ou transférer d'autres unités. Les prélèvements bancaires existants pour acheter des unités du mandat pourront se poursuivre.

La dissolution du mandat prendra effet à la clôture du marché le 29 août 2025. Gestion d'actifs PMSL rachètera auprès des épargnants ce qu'il reste dans le mandat à cette date.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens et Canadiennes une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Gestion d'actifs PMSL inc. allie la solidité de l'une des marques de services financiers les plus respectées du Canada, la Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe pour offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2024, Gestion d'actifs PMSL inc., membre du groupe Sun Life, gérait un actif de 40,95 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre. Pour plus de renseignements, visitez le http://www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2024, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,54 billion de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Toutes les sommes sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Sun Life Canada: [email protected]

SOURCE Gestion d’actifs PMSL inc.