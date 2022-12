TORONTO, le 1 dec. 2022 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui des changements touchant la Catégorie du marché monétaire Sun Life.

À compter du 1er décembre 2022, Gestion d'actifs PMSL ne permettra plus les achats de titres de la Catégorie du marché monétaire Sun Life (la « catégorie ») dans de nouveaux comptes. Il demeure autorisé de détenir, d'acheter ou de faire le transfert entrant de titres de série A avec frais payables à la souscription ou de série F de la catégorie dans des comptes qui en contiennent déjà. Les achats de titres de série A avec frais payables à la souscription ou de série F de la catégorie effectués par prélèvements bancaires existants peuvent se poursuivre.

Les achats et transferts entrants de titres de série A avec les options frais de souscription différés et frais de souscription réduits ainsi que de titres de série O de la catégorie demeurent non permis.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 30 septembre 2022, Placements mondiaux Sun Life gérait un actif de 32,8 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour plus de renseignements, consultez www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2022, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,27 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

