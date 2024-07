Fonds signature métropole - Près de 5,6 M$ pour des projets signature pour Montréal

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Huit projets d'envergure bénéficieront d'un appui financier de 5 577 792 $ du gouvernement du Québec, dans le cadre du volet 2 du Fonds signature métropole (FSM). Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Karine Boivin Roy, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Que ce soit en lien avec l'aménagement ou la structuration de secteurs d'avenir, la mise en valeur de lieux emblématiques, la consolidation des forces artistiques ou culturelles, ou l'intervention urbaine qui améliore les milieux de vie, les initiatives soutenues permettront à la métropole d'affirmer encore plus son unicité, de solidifier sa réputation enviable et de rayonner à l'international.

Cette annonce est le résultat d'un appel à projets lancé à l'automne 2023, en vue d'appuyer des initiatives d'envergure visant à renforcer l'identité distinctive de la métropole, son image et son prestige. Proposés par des organisations de différents champs d'activité, les projets retenus contribueront à mettre en valeur les atouts de Montréal en plus d'avoir le potentiel de créer un legs ou de générer des retombées durables.

Projets soutenus dans le cadre du volet 2 du FSM

Citations :

« Montréal, c'est une ville qui se démarque par sa vie culturelle, ses nombreux événements, sa gastronomie et ses milliers d'attraits touristiques. Les initiatives qu'on soutient ont toutes le potentiel de stimuler davantage l'attractivité et le développement économique de notre métropole. C'est d'ailleurs la raison d'être du Fonds signature métropole : permettre à Montréal de s'illustrer et de jouer pleinement son rôle dans le rayonnement du Québec à l'international. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Quelle excellente nouvelle pour Montréal! Plusieurs projets verront le jour, grâce aux aides financières accordées. En mettant de l'avant les attraits de notre belle métropole, on renforce son image et sa signature. Je suis convaincue que les initiatives soutenues marqueront le paysage culturel et économique montréalais. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel et adjointe gouvernementale au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Sous la responsabilité du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le FSM appuie des projets porteurs qui contribuent à renforcer l'identité unique de la métropole et son pouvoir d'attractivité.

Le FSM est constitué de deux volets : le volet 1 vise à consolider la renommée de la métropole en soutenant des festivals et des événements culturels, sportifs ou d'affaires majeurs. le volet 2 vise à mettre de l'avant les atouts économiques, culturels et sociaux de la métropole en soutenant de nouvelles initiatives de grande envergure qui ont le potentiel de créer un legs.

Un nouvel appel à projets du volet 2 du FSM est en cours . Les organismes intéressés peuvent soumettre leurs initiatives d'ici le 29 novembre 2024.

Pourvu d'une enveloppe de 17 millions de dollars, le Fonds est un outil d'intervention qui permet au ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal de réaliser sa mission, à savoir susciter et soutenir l'essor économique, culturel et social de la métropole, et en favoriser le progrès, le dynamisme ainsi que le rayonnement. Depuis sa création en 1996, environ 3 000 projets ont été soutenus, générant des investissements globaux de 5,5 milliards de dollars.

