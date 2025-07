Le gouvernement du Québec accorde plus de 540 000 $ à Rivière-du-Loup

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 2 juill. 2025 /CNW/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Mme Amélie Dionne, est fière d'annoncer qu'une somme de 543 000 $ a été accordée à la Ville de Rivière-du-Loup pour des travaux en infrastructures d'eau visant le raccordement des réseaux d'aqueduc et d'égout à deux projets de construction de logements.

D'abord, une somme de 286 500 $ servira, entre autres, à financer le prolongement de la conduite principale d'aqueduc sur 80 mètres, jusqu'au complexe d'habitation de la rue Fraser. Puis, 256 500 $ sont accordés pour couvrir les frais du prolongement, sur 70 mètres, des conduites principales d'aqueduc et d'égout sous la rue Gilles. Ces infrastructures permettront de desservir un total de 105 nouvelles unités d'habitation abordables.

« Je suis fière de constater que la collaboration entre notre gouvernement et les municipalités porte ses fruits. À Rivière-du-Loup, comme ailleurs au Québec, nous mobilisons les ressources nécessaires pour appuyer les collectivités dans la réalisation de travaux en infrastructures d'eau essentielles pour permettre la construction de logements! Ces deux initiatives sont un pas de plus pour accroître le nombre de logements de qualité offerts à la population. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je me réjouis de savoir que ces deux projets importants pour la communauté bénéficient du soutien du gouvernement du Québec. L'appui financier qu'on annonce est un beau coup de pouce pour stimuler le développement de logements à Rivière-du-Loup. La mise en œuvre de solutions concrètes comme celles-ci entraîne de belles retombées pour la population et le territoire. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques

« La construction de logements abordables est une priorité absolue, alors que le taux d'inoccupation - à 0,2 % en 2024 - frôle la pénurie. Le soutien financier que nous avons sollicité et qui est aujourd'hui annoncé permet à la Ville d'effectuer les branchements d'aqueduc et d'égout à deux nouveaux projets locatifs, sans pour autant alourdir la charge fiscale des Louperivois. Sous peu, plus d'une centaine de nouveaux logements seront ainsi disponibles; c'est une excellente nouvelle pour notre communauté! »

Mario Bastille, maire de Rivière-du-Loup

L'aide financière provient du Programme de financement d'infrastructures en eau pour la réalisation d'habitations abordables (FIERH). Celui-ci a comme objectif de favoriser la construction d'unités de logements sociaux, abordables ou étudiants en soutenant les municipalités dans la réalisation de travaux d'infrastructures municipales d'eau potable ou d'eaux usées.

Le FIERH prévoit des investissements de près de 250 millions de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Ce programme découle de la Déclaration de réciprocité concernant le nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et les gouvernements de proximité.

Le FIERH rejoint les objectifs de la Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire en matière de construction d'unités de logement de qualité, accessibles et abordables répondant à une diversité de besoins.

Le FIERH prévoit une bonification de l'aide financière lorsque le projet comprend des travaux permettant l'adaptation du milieu bâti aux changements climatiques par l'inclusion d'infrastructures pluviales, résilientes et vertes.

