Festivals et événements de la métropole 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 400 000 $ au Festival MURAL

MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une somme de 403 000 $ pour soutenir la tenue du Festival MURAL, qui se déroule jusqu'au 15 juin.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Christine Fréchette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis sa création, en 2012, ce rendez-vous transforme l'espace urbain en une galerie à ciel ouvert, mettant en valeur l'art mural, la musique, les installations numériques et les performances en direct. Les festivalières et festivaliers peuvent y découvrir des artistes locaux autant qu'internationaux, dans une ambiance de fête.

Citations :

« Les festivals et les événements sont une vitrine incontournable pour notre industrie touristique. Chaque été, des milliers de visiteurs y participent, générant ainsi des retombées économiques et touristiques importantes pour le Québec. Je suis heureuse que le gouvernement s'associe au succès du Festival MURAL, qui permet aux artistes de faire connaître leurs œuvres aux amateurs d'art urbain. J'invite le public à y venir en grand nombre, pour vivre une expérience originale et découvrir la métropole autrement. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival MURAL enrichit l'offre artistique de Montréal tout en transformant et en dynamisant le boulevard Saint-Laurent. Il consolide ainsi la réputation de la métropole comme pôle culturel, en plus de mettre en lumière sa créativité et son effervescence. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme attribue 293 000 $ à MURAL par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival MURAL en accordant une somme de 110 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Ministère du Tourisme :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Catherine Pelletier, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 450 204-5158, [email protected]; Information : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Directions des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipaleset de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746