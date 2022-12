Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - Le gouvernement du Québec soutient Noël dans le Parc

MONTRÉAL, le 3 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer un montant de 285 000 $ pour la réalisation du Festival Noël dans le Parc qui se déroulera à Montréal aux parcs Lahaie et des Compagnons-de-Saint-Laurent jusqu'au 24 décembre, ainsi qu'à la place Émilie-Gamelin jusqu'au 31 décembre.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Organisé par l'Auguste Théâtre, Noël dans le Parc déploie des villages des fêtes dans les trois espaces urbains où se tient l'événement. Des prestations d'artistes variés - musiciennes et musiciens, conteuses et conteurs, poètes, amuseuses publiques et amuseurs publics, marionnettistes - se déroulent dans une ambiance festive.

Citations :

« Je suis fière du soutien offert par le gouvernement à Noël dans le Parc, qui bonifie l'offre touristique de la métropole pour une 29e édition. Non seulement ce rendez-vous festif fait rayonner le Québec comme une destination hivernale de choix, mais il fait en outre briller le savoir-faire des artisanes et artisans de notre industrie événementielle. Voilà une belle façon de profiter de la période des fêtes avec sa famille et ses amis, et de découvrir les attraits de Montréal. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Des événements comme Noël dans le Parc rendent la métropole dynamique, même en période hivernale! Je suis fier d'appuyer des activités accessibles, rassembleuses et festives comme celles-ci, qui font rayonner Montréal et sa nordicité. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :



Le ministère du Tourisme accorde à Noël dans le Parc une somme de 165 000 $ dans le cadre de son programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Cette aide inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.





Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 120 000 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

