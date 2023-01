Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2022-2023 - Le gouvernement du Québec accorde 37 500 $ au Festival Feu et glace

QUÉBEC, le 16 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 37 500 $ au Festival Feu et glace, qui se déroulera à Repentigny du 4 au 12 février prochains.

La députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Après deux années d'absence, le Festival Feu et glace est de retour pour célébrer sa vingtième édition. Pour l'occasion, le parc de l'Île-Lebel se parera de couleurs tropicales afin d'accueillir les visiteurs venus profiter de la Forêt fantastique et de ses sculptures, des glissades, de l'anneau de glace et des trottinettes des neiges, entre autres choses.

Citations :

« Depuis plus de vingt ans, le Festival Feu et glace représente une offre touristique incontournable pour la population repentignoise et celle de la région de Lanaudière. Je suis heureuse que notre gouvernement y apporte son soutien une fois de plus. Je souhaite que les festivaliers découvrent les nombreux attraits touristiques qui s'y trouvent et encouragent nos commerçants locaux par le fait même. Bravo aux responsables, qui ont su garder cet événement d'importance bien vivant! »

Pascale Déry, députée de Repentigny et ministre de l'Enseignement supérieur

« Le gouvernement du Québec participe avec fierté au succès du Festival Feu et glace, qui contribue au dynamisme économique et au rayonnement de la région. Je salue l'équipe organisatrice, car elle n'a pas ménagé ses efforts pour souligner le 20e anniversaire de l'événement de belle façon. Sculptures, activités physiques, feux d'artifice et coins chaleureux, tout a été pensé afin que les petits comme les grands puissent y trouver leur compte. Voilà l'occasion idéale de passer du bon temps en famille et entre amis tout en profitant des plaisirs de la saison hivernale dans Lanaudière! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants :

renforcer la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale;



favoriser le développement des festivals et des événements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

