La ministre Pascale Déry très préoccupée par les conclusions du rapport

Dévoilement du rapport d'enquête sur le climat dans les collèges Dawson et Vanier

QUÉBEC, le 27 juin 2025 /CNW/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Pascale Déry, dévoile aujourd'hui le rapport de l'Enquête sur la gestion des situations impliquant des comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des étudiants. Rappelons que cette enquête a été déclenchée le 27 novembre 2024 pour faire la lumière sur des signalements faisant état d'une détérioration du climat dans les collèges Dawson et Vanier dans le contexte du conflit au Proche-Orient.

L'enquête a permis de mettre en évidence plusieurs enjeux visant notamment la liberté académique, les associations étudiantes et les accommodements religieux. Elle souligne ainsi la présence de tensions et de conflits entre différents groupes d'étudiants et entre les enseignants, alimentés par l'accumulation de plusieurs facteurs comme l'illustrent certains des constats tirés du rapport :

L'interprétation de la liberté académique suscite des difficultés et des controverses (ex. : choix des conférenciers invités, sujets retenus lors d'un symposium, certains contenus de cours). Selon l'enquête, il en résulte un climat de soupçon et la formation de clans entre les professeurs. Cette situation peut avoir aussi des effets négatifs sur les services éducatifs et ainsi engendrer des tensions chez les étudiants.





Certaines activités organisées par des clubs étudiants peuvent susciter la création de clans qui excluent une partie des étudiants qui ne partagent pas les mêmes objectifs. La Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants ne prévoit rien quant aux devoirs et responsabilités des associations.





Les principes de laïcité ne sont pas respectés dans les deux établissements. Toujours selon l'enquête, la présence de salles de prières alimente un climat de radicalisation, de repli communautaire et de méfiance réciproque à l'intérieur du cégep.

Dans sa conclusion, le rapport appelle à des actions immédiates afin de préserver la sécurité physique ou psychologique des étudiants, réduire les zones de vulnérabilité, favoriser la cohésion entre toutes les composantes des collèges et diminuer les sources de tensions.

Citation :

« Ce rapport d'enquête soulève des faits très préoccupants. Il met en lumière une série de défaillances qui ont profondément miné le climat dans les deux collèges, nourri les tensions et fragilisé le vivre-ensemble. Comme gouvernement, nous ne pouvons tolérer que nos campus deviennent le théâtre de divisions. Fréquenter un établissement d'enseignement dans un environnement sain et sécuritaire n'est pas un privilège, c'est un droit et celui-ci n'est pas négociable. J'appelle tous les acteurs concernés à prendre les recommandations au sérieux et à travailler avec nous afin de rétablir un climat serein et respectueux. Nous analyserons le rapport avec rigueur et s'il faut aller plus loin pour encadrer ou corriger certaines pratiques, nous n'hésiterons pas à le faire. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

Le rapport émet les recommandations suivantes : Adopter une loi pour encadrer la liberté académique dans le réseau de l'enseignement collégial. Actualiser la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants pour tenir compte du contexte actuel, notamment encadrer les devoirs et les responsabilités des associations et donner les leviers nécessaires aux établissements pour intervenir adéquatement dans les situations problématiques. Revoir les compétences attendues des cours de langue en prenant en considération les responsabilités départementales, la liberté académique et le contexte d'enseignement dans les collèges. Mettre en place les mécanismes appropriés afin de s'assurer du respect et de l'application des articles 2 et 3 de la Loi sur la laïcité de l'État. Propre au Collège Dawson : S'assurer qu'un membre du personnel professoral participe à l'équipe éditoriale du The Plant dans l'entente à venir entre le Collège Dawson et l'organisation à but non lucratif responsable du journal The Plant. Propre au Collège Vanier : Se doter d'une procédure officielle concernant les critères à retenir pour le choix des conférenciers invités et des thèmes abordés par les participants à un événement organisé au Collège, notamment à un symposium.

Les travaux se sont déroulés de novembre 2024 à juin 2025. Plus d'une cinquantaine de rencontres ont été tenues. Une preuve documentaire et testimoniale substantielle a également été analysée.

Pour consulter le rapport : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/rapport-college-dawson-college-vanier.pdf

