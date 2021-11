Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021-2022 - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec appuient le Grand Circuit féérique de Montréal

QUÉBEC, le 20 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec attribuent une aide financière de 579 811 $ au Grand Circuit féérique de Montréal, qui se déroulera du 26 novembre 2021 jusqu'au 2 janvier 2022.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le ministère du Tourisme verse 520 500 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques . Cette somme inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique. De plus, Agriculture et Agroalimentaire Canada et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation consentent un montant de 59 311 $. Cette somme est accordée dans le cadre du programme Proximité en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. L'Accord Canada-Québec de mise en œuvre du Partenariat canadien pour l'agriculture représente un financement du gouvernement fédéral (60 %) et du gouvernement du Québec (40 %) totalisant 293 millions de dollars répartis sur une période de cinq ans, soit de 2018 à 2023.

Citations :

« Les marchés de Noël font partie d'une tradition bien ancrée au Québec. Non seulement ils sèment la joie à l'approche du temps des Fêtes, mais ils constituent une excellente occasion de rencontrer nos producteurs et nos créateurs, et de découvrir leurs produits. Je suis heureuse que votre gouvernement soutienne le Grand Circuit féérique de Montréal, qui contribue à la renommée du Québec en tant que destination gourmande. J'invite les visiteurs à parcourir la métropole pour profiter de ses attraits et pour s'imprégner de la magie des Fêtes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Quel grand bonheur que de célébrer le retour des marchés de Noël et leurs traditions. Notre gouvernement salue cette initiative, qui égaie les quartiers et communautés de Montréal en plus de mettre en valeur les producteurs et les artisans d'ici. Je vous invite à participer aux festivités et à profiter de l'offre culturelle et culinaire que propose le Grand Circuit féérique de Montréal. Prenez le temps de parler aux gens, d'encourager les marchands et laissez-vous imprégner par l'ambiance de la métropole à l'approche du temps des Fêtes. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Je me réjouis que notre gouvernement appuie le Grand Circuit féérique de Montréal, qui ajoute un brin de magie à la métropole en cette période des Fêtes. Les trois marchés de Noël permettent aux visiteurs de vivre une expérience unique, dans une atmosphère agréable, où il est possible de découvrir et d'apprécier le savoir-faire des artisans locaux et de déguster des produits du terroir. C'est un rapprochement festif et chaleureux entre les producteurs et les consommateurs! Je les encourage d'ailleurs à ajouter à leur table des Fêtes des aliments de chez nous. Choisir des produits d'entreprises bioalimentaires de Montréal et des environs, c'est s'offrir un cadeau gustatif tout en posant un acte d'achat d'une grande importance pour les producteurs et les transformateurs bioalimentaires québécois. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« Cette année, le Grand Circuit féérique de Montréal se décline en trois rendez-vous festifs : le Grand Marché de Noël, le Village de Noël et le Marché de Noël de Jean-Talon. Ces événements animeront trois quartiers montréalais, où il sera possible d'apprécier des décors féériques, d'assister à des spectacles qui vous égaieront et de déguster des douceurs qui vous enchanteront. En décembre, le cœur de la métropole est à la fête, et je vous invite chaudement à en profiter! »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

