Découverte du secteur agroalimentaire - Québec octroie 300 000 $ à l'Exposition agricole de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une aide financière de 300 000 $ sur trois ans à l'Exposition agricole de Trois-Rivières, qui se tient cette année jusqu'au 12 juillet.

Cet événement rassembleur et festif pour toute la famille est une occasion pour les visiteurs de se familiariser avec le secteur agricole québécois. En plus des manèges et des spectacles, l'Exposition agricole de Trois-Rivières propose notamment des jugements d'animaux, un bâtiment d'exposition d'animaux d'élevage de toutes sortes et des démonstrations de chevaux attelés.

Citation

« L'agriculture fait partie de notre identité. Soutenir le secteur agricole, c'est aussi le faire vivre aux populations urbaines. En plein cœur de Trois-Rivières, productrices et producteurs, éleveuses et éleveurs sont présents et fébriles à l'idée de rencontrer le public pour lui parler de leur travail. J'invite les citoyennes et citoyens ainsi que les touristes à venir en grand nombre s'imprégner de notre richesse agricole. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

L'aide financière annoncée est issue du Programme d'appui aux expositions agricoles et sectorielles.

Rappelons que le ministère du Tourisme a accordé une somme de 95 000 $ à l'événement pour l'année 2025 dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe

Québec.ca

Source : Renseignements : Pierre-Alexandre Normand Conseiller politique Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec Tél. : 418 380-2525, poste 3864 Cell. : 367 763-0079 Relations médias Direction des communications Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2100, poste 3512 [email protected]

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation