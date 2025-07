Filière biologique du Québec - Plus d'un million de dollars pour poursuivre le développement du secteur biologique québécois

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce 1 150 000 $ pour soutenir le développement du secteur biologique au Québec.

Cette aide, accordée à la Filière biologique du Québec, permettra de développer de nouveaux marchés et de faire augmenter la demande pour les produits biologiques d'ici sur le marché québécois.

Dans un contexte d'instabilité commerciale avec les États-Unis, principal marché d'exportation des produits biologiques québécois, le gouvernement vise ainsi à diversifier les marchés et à accroître l'autonomie alimentaire du Québec.

Ce nouveau soutien arrive alors que le secteur biologique québécois connaît une croissance exceptionnelle depuis les huit dernières années. Le Québec compte maintenant quelque 3 500 entreprises qui produisent et transforment des aliments biologiques, ce qui représente près de 50 % du nombre d'entreprises au pays.

Citations

« Je suis heureux de ce nouvel appui qui permettra à la Filière biologique du Québec de tirer avantage de la croissance des dernières années et de voir encore plus grand! Avec cette annonce, votre gouvernement pose un geste concret afin de favoriser la production et la transformation d'aliments sains et locaux, pour une plus grande autonomie alimentaire. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Nous sommes convaincus que cet investissement sera bénéfique pour l'ensemble du secteur biologique québécois, car il permettra d'améliorer l'environnement commercial des entreprises et d'accroître la valorisation et la promotion des produits biologiques d'ici. »

Daniel Dubuc, président de la Filière biologique du Québec

Faits saillants

Depuis 2015, plus de 50 millions de dollars ont été investis par le gouvernement pour soutenir le développement du secteur biologique au Québec.

Le nombre d'entreprises de production et de transformation certifiées biologiques a plus que doublé au cours des huit dernières années.

La Filière biologique du Québec coordonne la mise en œuvre du plan stratégique du secteur, favorise la réalisation de projets collectifs et veille à la cohérence des interventions dans le domaine.

Les aliments biologiques québécois répondent aux attentes croissantes des consommateurs en matière de santé, de protection de l'environnement, de bien-être animal et d'économie locale.

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram Linkedin YouTube

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]