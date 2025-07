Festivals et événements de la saison estivale 2025 - 55 000 $ accordés au Festival Parasol

QUÉBEC, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 55 000 $ au Festival Parasol, qui se déroule à Gatineau jusqu'au 26 juillet 2025.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival Parasol, anciennement connu sous le nom de Festibière de Gatineau, présente sa première édition qui s'annonce des plus réjouissantes. Outre les soirées thématiques ‒ country, plaisirs de la plage, fête latine et musique électronique ‒, l'événement offre également l'occasion de se divertir tout en découvrant les saveurs locales.

Citations

« Quelle magnifique nouveauté en perspective! Le Festival Parasol est une expérience qui promet d'être mémorable! Félicitations à toute l'équipe organisatrice pour ce vent de fraîcheur qui vient enrichir la programmation déjà vibrante de festivals et d'événements dans la région. Ces initiatives contribuent non seulement au dynamisme de l'Outaouais, mais aussi au rayonnement du Québec comme destination touristique de premier plan. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Je salue l'initiative des organisateurs, qui ont choisi une formule festive pour mettre en valeur les produits d'ici. Cet appui permet aux visiteurs de découvrir ceux et celles qui créent des expériences gustatives incomparables. Encourager nos entreprises, c'est participer à notre économie et à l'accroissement de notre autonomie alimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je me réjouis de voir un événement aussi festif et rassembleur prendre vie à Hull. Le Festival Parasol contribue à faire rayonner notre belle région en mettant en valeur nos saveurs locales, notre créativité et notre vitalité culturelle. J'invite tout le monde à venir vivre l'expérience et à célébrer l'été avec nous! Merci aux organisateurs pour cette belle initiative. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull

Faits saillants

Le ministère du Tourisme accorde 47 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie une commandite de 8 000 $.

Sources : Brigitte Roussy, Directrice des communications, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Tél. : 514 248-0160, [email protected]; Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, [email protected]