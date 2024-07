Festivals et événements majeurs de la métropole 2024 - Plus de 550 000 $ au Festival M.A.D.

MONTRÉAL, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 558 000 $ au Festival M.A.D., qui se déroulera à Montréal du 22 au 25 août prochain.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival M.A.D. propose une multitude d'activités gratuites autour du thème du design, allant de la mode à la musique, en passant par la danse et les arts visuels. Ce rendez-vous, qui se tient à la Place des Festivals, met en vitrine le talent et l'innovation de nombreux créateurs et créatrices locaux et internationaux.

Citations :

« Depuis plus de 20 ans, le Festival M.A.D. met le talent québécois à l'honneur et stimule la vitalité de la métropole dans le secteur de la mode. C'est un événement qui fait rayonner Montréal en matière de design et de créativité culturelle. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Le Festival M.A.D. est une occasion unique de mettre en lumière le talent québécois. Il permet à des artistes émergents et à des designers d'ici de profiter d'une vitrine d'exception pour partager le fruit de leur travail, tout en dynamisant l'industrie touristique de Montréal. J'invite les festivalières et festivaliers à mettre à profit leur passage dans la métropole pour parcourir son centre-ville et visiter ses attraits. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue de l'événement en accordant une somme de 350 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Le ministère du Tourisme accorde 208 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

www.Québec.ca

Réseaux sociaux :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

x.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Ministère du Tourisme :

facebook.com/TourismeQc/

x.com/tourisme_quebec/

linkedin.com/company/tourismequebec/

youtube.com/channel/UC3ASu9yRbDiJH6pErSzeLrw

SOURCE Cabinet du ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Mathieu St-Amand, Directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsible de la Métropole et de la region de Montréal, 418 691-5650; Thomas Belanger, Conseiller politique, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 418 931-8013, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]