Le gouvernement du Québec soutient le Théâtre du Marais

VAL-MORIN, QC, le 16 juill. 2026 /CNW/ - La députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, est heureuse d'annoncer au nom du ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, l'octroi d'une aide financière de 99 500 $ au Théâtre du Marais afin de soutenir son projet d'amélioration de l'expérience des spectatrices et des spectateurs.

Grâce à cet investissement, le diffuseur culturel pourra procéder à l'ajout de 23 sièges dans sa salle, portant ainsi sa capacité d'accueil de 176 à 199 places. Cette bonification permettra au Théâtre du Marais d'accueillir un plus grand nombre de citoyens et de visiteurs et d'améliorer la rentabilité du diffuseur, tout en poursuivant sa mission de diffusion des arts et de la culture au cœur des Laurentides.

Ce projet contribuera à renforcer l'accessibilité de l'offre culturelle et à soutenir le rayonnement de cet organisme incontournable, qui joue un rôle essentiel dans la vitalité culturelle de sa région.

Citations

« Nos régions vibrent grâce à des organismes culturels passionnés qui font de la culture un moteur de rencontre, de découverte et de fierté collective. En soutenant les diffuseurs pluridisciplinaires, nous contribuons à faire vivre la culture partout sur le territoire et à offrir aux Québécoises et aux Québécois des occasions uniques de se rassembler autour des arts. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Bien plus qu'une salle de spectacle, le Théâtre du Marais est un lieu incontournable dans notre région. Il favorise le développement artistique et la diffusion culturelle; il joue un rôle prépondérant dans l'économie de Val-Morin et des environs; il rassemble la communauté locale, les villégiateurs et les visiteurs. Je suis très heureuse de contribuer ainsi à son développement et à sa continuité. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État, présidente du Conseil du trésor et ministre de la Cybersécurité et du Numérique

« Le Théâtre du Marais et son conseil d'administration remercient sincèrement le ministère de la Culture et des Communication pour son aide financièrement dans la phase 1 de l'agrandissement du théâtre. L'ajout de places permettra d'assurer la pérennité de notre lieu de diffusion unique et intime, et de continuer à faire rayonner la culture dans les Laurentides. »

Christian Fournier, président du conseil d'administration du Théâtre du Marais

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Hugo Paquette, Conseiller politique, Circonscription de Bertrand, 819 326-1020, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]