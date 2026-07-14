ANNONCE IMPORTANTE CONCERNANT UN SITE MINIER

OUJÉ-BOUGOUMOU, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec le secteur minier.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef de la Nation crie d'Oujé-Bougoumou, M. Gaston Cooper.

Date : Le 14 juillet 2026



Heure : 17 h 30



Lieu : Oujé-Bougoumou (Nord-du-Québec)

Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le 14 juillet, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.

Sources :

Naomy Martin

Attachée de presse

Cabinet de la ministre des

Ressources naturelles et des Forêts

Cell. : 367 977-7465

[email protected]

Maxime Tardif

Attaché de presse

Vice-premier ministre

Ministre de la Sécurité intérieure

Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Ministre responsable du Nord-du-Québec

Tél. : 819 444-7064

SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts