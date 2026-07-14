ANNONCE IMPORTANTE CONCERNANT UN SITE MINIER
Nouvelles fournies parCabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts
14 juil, 2026, 11:58 ET
OUJÉ-BOUGOUMOU, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Kateri Champagne Jourdain, et le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, invitent les représentants et représentantes des médias à une annonce en lien avec le secteur minier.
Pour l'occasion, ils seront accompagnés du chef de la Nation crie d'Oujé-Bougoumou, M. Gaston Cooper.
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Date :
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Le 14 juillet 2026
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Heure :
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17 h 30
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Lieu :
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Oujé-Bougoumou (Nord-du-Québec)
Pour y participer, les représentants et représentantes des médias doivent s'accréditer avant le 14 juillet, à 16 h, en écrivant à [email protected]. Le lieu exact de l'annonce sera envoyé par courriel avec la confirmation de l'inscription. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront assister à cette activité de presse.
Sources :
Naomy Martin
Attachée de presse
Cabinet de la ministre des
Ressources naturelles et des Forêts
Cell. : 367 977-7465
[email protected]
Maxime Tardif
Attaché de presse
Vice-premier ministre
Ministre de la Sécurité intérieure
Ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Ministre responsable du Nord-du-Québec
Tél. : 819 444-7064
SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts
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