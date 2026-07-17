Le gouvernement Fréchette investit pour le Musée régional de l'Outaouais

GATINEAU, QC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de près de 21 M$ pour le Musée régional de l'Outaouais. Cette somme inclut 20 M$ pour son projet d'aménagement d'une institution muséale et 890 000 $ pour soutenir ses besoins organisationnels au cours des deux prochaines années.

Avec ces investissements, le gouvernement poursuit ses efforts de rattrapage en Outaouais. Les sommes octroyées vont permettre de répondre à un besoin de longue date reconnu et partagé par la région. Grâce à ces sommes, le Musée régional de l'Outaouais pourra aller de l'avant, après des décennies d'attente. Enfin, la région se dote d'un pôle culturel important qui mettra en valeur son histoire, son patrimoine, et son unicité sur le site de la Fonderie.

Rappelons qu'en octobre 2019, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion reconnaissant l'Outaouais comme une région administrative avec des particularités géographiques constituant des défis significatifs sur le plan culturel. Elle a également reconnu que la région accusait un retard important quant au financement public, notamment en matière d'histoire et de patrimoine, ce qui a entraîné des répercussions sur le développement économique et culturel de la région. Le projet fait d'ailleurs belle figure en tant que priorité régionale relative à l'occupation et à la vitalité du territoire dans la Stratégie gouvernementale 2025-2029. Ainsi, l'annonce d'aujourd'hui constitue une nouvelle avancée majeure, qui viendra assurer la réalisation du projet du Musée régional de l'Outaouais.

Le bureau de projet, composé notamment de M. Stephen Quick et de Mme Chantal Amyot, a été mis sur pied en 2023 afin de consolider les forces régionales autour de l'avancement du projet. Soulignons également le travail de Louis-Antoine Blanchette, ancien directeur du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l'Outaouais, qui a réalisé des études et des consultations sur le besoin d'un musée régional. Ces travaux ont mené directement à la création du MRO, en 2022. Soulignons également l'apport inestimable des membres du conseil d'administration du Musée, notamment son président, Jean-Marc Blais, ainsi que des nombreux partenaires et bénévoles qui ont contribué, au fil des ans, à faire avancer ce projet jusqu'à cette étape déterminante de son histoire.

Citations

« Nous nous étions engagés à effectuer un rattrapage culturel en Outaouais. Aujourd'hui, nous répondons présents. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la force de la mobilisation de la communauté de l'Outaouais et de son engagement envers le développement culturel de la région. Nous avons un projet qui se concrétise, une réalisation phare de notre gouvernement qui viendra enrichir l'offre culturelle, mettre en valeur notre histoire et renforcer le sentiment d'appartenance de toute la population. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« C'est un moment historique pour l'Outaouais. Après des décennies d'attente, notre région pourra enfin compter sur une institution muséale à la hauteur de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine et de tout ce qui façonne notre identité. L'investissement de près de 21 millions de dollars de notre gouvernement constitue une avancée majeure dans le rattrapage culturel de l'Outaouais et permettra de concrétiser un projet rassembleur. Je tiens à saluer toutes les personnes et les organisations qui se sont mobilisées avec détermination au fil des années pour faire du Musée régional de l'Outaouais une réalité. »

Suzanne Tremblay, députée de Hull, adjointe parlementaire de la ministre de l'Éducation et adjointe gouvernementale à la région de l'Outaouais

« C'est un moment fort important pour Gatineau et pour tout l'Outaouais. Depuis 2016, notre ville n'a jamais cessé de croire au Musée régional et à ses retombées. Grâce à cet engagement exceptionnel du gouvernement du Québec, nous franchissons une étape déterminante vers la réalisation d'une infrastructure phare pour notre communauté. Le Musée régional donnera à notre riche histoire un lieu à sa hauteur et contribuera à renforcer notre identité collective. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau

« Cette annonce est d'abord celle d'une région qui n'a jamais cessé de croire en son musée. Fruit d'une mobilisation citoyenne de longue haleine, le Musée régional de l'Outaouais deviendra un véritable pôle culturel régional, établi au cœur de Gatineau et au service de l'ensemble du territoire. Il invitera autant les citoyens que les visiteurs à s'y retrouver, à découvrir la richesse de nos histoires, de notre patrimoine et des collectivités qui font la personnalité unique de l'Outaouais. Cette vision, portée par un projet solide, permettra enfin à l'Outaouais de se doter d'une institution rassembleuse, porteuse de fierté et tournée vers l'avenir. »

Jean-Marc Blais, président du conseil d'administration du Musée régional de l'Outaouais

Faits saillants

En février 2024, le gouvernement du Québec a octroyé une somme de 1,2 M$ pour la poursuite de l'opérationnalisation du bureau de projet du Musée régional de l'Outaouais et la réalisation d'une étude de faisabilité du projet de musée.

En 2025-2026, afin d'assurer la poursuite du développement du projet du Musée régional de l'Outaouais, une entente sectorielle de développement, totalisant plus de 830 000 $, a été conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Gatineau, la MRC des Collines-de-l'Outaouais et Tourisme Outaouais.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]