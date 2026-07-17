Le gouvernement Fréchette contribue au futur centre d'activités communautaires et sportives de la Première Nation des Innus Essipit

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Afin de soutenir la Première Nation des Innus Essipit (PNIE) dans la construction de son nouveau centre d'activités communautaires et sportives, le gouvernement Fréchette octroie une aide financière de 1 million de dollars au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (CPNIE). Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce et s'est réjoui de l'excellente relation entre la PNIE et le gouvernement. Le montant offert servira à réaliser les études préliminaires au début du chantier.

Cette infrastructure est jugée essentielle pour la vitalité du secteur. Elle permettra de favoriser non seulement l'esprit communautaire et l'activité physique des habitants d'Essipit, mais aussi les rassemblements avec les communautés avoisinantes. Ces investissements augmenteront considérablement l'offre de services aux citoyennes et aux citoyens ainsi que leur qualité de vie.

Il est prévu que le centre comprenne un gymnase conçu pour une variété d'activités physiques et de sports d'équipes ainsi qu'une salle multifonctionnelle qui pourra accueillir plus de 350 personnes et divers types d'événements, de réunions, de cours et d'activités communautaires. Le centre comportera aussi une salle de conditionnement physique, une salle de quilles, une bibliothèque et un bistro santé, en plus de bureaux administratifs.

Citations :

« Soutenir le leadership et les initiatives des Premières Nations et des Inuit qui permettent d'offrir davantage de services à la population, c'est primordial pour le gouvernement. Je suis très heureux que nous puissions participer à la création d'un lieu d'échange et de cohésion sociale, qui permettra à la fois de favoriser les saines habitudes de vie et de resserrer les liens entre les citoyennes et citoyens de tous horizons. Bravo au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit pour ce projet! »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je me réjouis de cet investissement qui permettra d'étudier la faisabilité d'un projet rassembleur pour notre région. En envisageant le développement de cette nouvelle infrastructure partagée entre nos communautés, nous faisons le choix de la collaboration, du dialogue et du respect mutuel. Un centre communautaire et sportif commun a le potentiel de devenir un lieu où les citoyens pourront se rencontrer, apprendre les uns des autres et tisser des liens durables. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Ce soutien financier du gouvernement du Québec, qui s'ajoute à la contribution déjà accordée par le gouvernement du Canada, nous permet de franchir une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet communautaire sur l'innu-assi d'Essipit. Pensé d'abord pour répondre aux besoins des Essipiunnuat, ce centre favorisera leur mieux-être ainsi que la transmission de l'innu-aitun entre les générations. Il s'inscrit dans une vision d'équilibre et de pérennité, tout en offrant un espace rassembleur propice au rapprochement, à une cohabitation harmonieuse avec les communautés avoisinantes et à l'avancement concret de la réconciliation. »

Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit

Faits saillants :

Le nouveau bâtiment sera conçu dès le départ selon les dernières normes en matière d'efficacité énergétique et de durabilité, ce qui permettra de réduire significativement la consommation d'énergie et l'impact environnemental, offrant ainsi une solution plus écologique et économique sur le long terme.

Le coût de construction total du centre d'activités communautaires et sportives est de près de 30 millions de dollars.

Liens connexes :

www.autochtones.gouv.qc.ca/

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SOURCE Cabinet du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Tél. : 819 444-7064; Information : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Conseil exécutif, Tél. : 418 781-9520, [email protected]; Karla Mendoza, Conseillère en communication, Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Tél. : 418 233-2509 poste 419, [email protected]