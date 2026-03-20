Festivals et événements de la saison printanière 2026 - Le gouvernement du Québec appuie le Concours solistes et petits ensembles

QUÉBEC, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, annoncent un soutien financier de 556 000 $ accordé au Concours solistes et petits ensembles, qui a lieu à Victoriaville jusqu'au 22 mars prochain.

Cette 25e édition du concours représente une occasion formidable pour les jeunes musiciens de la relève. Celui-ci leur permet de se perfectionner en participant notamment à des classes de maître et à des récitals, en plus de partager leur passion pour la musique.

Citations :

« Le développement et le perfectionnement des jeunes artistes sont au cœur de la mission du Concours solistes et petits ensembles, qui vise à promouvoir les bienfaits de la pratique musicale. Je souhaite à tous les musiciens qui y participeront de vivre pleinement l'expérience et je convie le public à venir les encourager. Appuyons fièrement notre relève musicale! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« C'est avec joie que le gouvernement du Québec soutient ce concours qui fait rayonner le talent de la relève musicale. Des événements comme celui-ci contribuent au développement de l'économie et de l'offre touristique de nos régions. J'invite chaleureusement les jeunes musiciens et leur entourage à profiter de leur séjour pour découvrir la région du Centre-du-Québec, ses commerces et ses plus beaux attraits. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Quelle fierté pour notre région que la tenue d'un événement aussi attendu que la 25e édition du Concours solistes et petits ensembles! Je tiens à souligner le travail accompli par l'équipe organisatrice ainsi que les bénévoles pour la réalisation de ce concours qui met en valeur le talent de jeunes musiciens. Je souhaite une bonne compétition à toutes les personnes participantes. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Le ministère de la Culture et des Communications octroie à la Fédération des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec, responsable de l'organisation de l'événement, une aide financière de 545 000 $ répartie sur trois ans et provenant du programme Aide au fonctionnement pour les organismes nationaux de loisir culturel 2023-2026.

Le ministère du Tourisme accorde 11 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

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SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] ; Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]