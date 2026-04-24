Festivals et événements de la métropole 2026 - Le gouvernement du Québec accorde 152 000 $ au Festival Art Souterrain

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer 152 000 $ à Art Souterrain pour la tenue du Festival Art Souterrain 2026, qui débute le 25 avril et se déroulera jusqu'au 10 mai prochain.

La ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, et la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Mme Chantal Rouleau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le Festival transforme le centre-ville de Montréal en une vaste galerie d'art à travers une programmation audacieuse, conçue par la commissaire Ariane Plante. Placée sous le signe de la dualité, cette 18e édition explore les tensions et contradictions de notre époque. Au parcours souterrain, déployé à la Place Ville Marie et au Centre Eaton, s'ajoute un circuit urbain, développé avec de nombreux partenaires culturels et mettant sous les projecteurs une vingtaine d'artistes d'ici et d'ailleurs.

Citations :

« Les événements de petite et de grande envergure qui dynamisent le Québec enrichissent son offre touristique. C'est ce qu'incarne le Festival Art Souterrain qui, notamment avec son programme diversifié, permet aux visiteurs d'apprécier l'art urbain et de découvrir Montréal sous un nouvel angle. Les participants ont ainsi l'occasion de vivre une expérience unique et de conjuguer leur passage dans la métropole avec la découverte de ses multiples attraits touristiques. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme

« Le Festival Art Souterrain offre aux amateurs d'art la possibilité de découvrir des œuvres uniques dans des lieux inattendus de la métropole. Les visiteurs auront l'occasion d'explorer un univers artistique qui s'articule autour des dualités ponctuant notre quotidien. Je salue l'équipe organisatrice pour son audace et sa vision, lesquelles permettent au réseau souterrain de Montréal de devenir, pendant quelques jours, une vaste scène de découvertes inédites. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Rendre l'art accessible à tout le monde : telle est la belle mission que s'est donnée le Festival Art Souterrain! Pour ce faire, 20 artistes utiliseront les espaces publics montréalais comme canevas pour exposer leurs œuvres, notamment à travers le réseau souterrain. Ça démontre parfaitement le caractère avant-gardiste et créatif de notre métropole. Bravo! »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

Faits saillants :

Le ministère du Tourisme accorde 51 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, accorde au Festival un montant de 51 000 $ par l'intermédiaire de son programme Programmation spécifique.

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la tenue du Festival Art Souterrain en accordant une somme de 50 000 $ provenant du Fonds signature métropole.

Liens connexes :

Ministère du Tourisme :

Conseil des arts et des lettres du Québec :

Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation :

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Sources : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, 418 554-0551, [email protected]; Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Information : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]; Équipe des relations de presse, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746, [email protected]