Infrastructures culturelles de la région du Bas-Saint-Laurent : restauration en vue pour le fort Ingall

TÉMISCOUATA-SUR-LE-LAC, QC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien du gouvernement du Québec pour la restauration du fort Ingall.

S'élevant à un peu plus de 1,7 M$, l'aide financière vise à effectuer des travaux pour assurer la sécurité des visiteuses et visiteurs. En plus de la restauration de la palissade, celle du revêtement de la toiture du dortoir des officiers et du garde du corps est prévue, tout comme la consolidation de la structure du corps de garde. À cela s'ajoute la restauration des accès aux bâtiments, le remplacement du garde-corps du belvédère et l'amélioration de l'accessibilité universelle.

Construit initialement entre 1839 et 1841 par l'armée britannique, ce poste militaire vise à empêcher les Américains d'atteindre le fleuve Saint-Laurent et de s'emparer du portage du Témiscouata pendant la guerre non déclarée d'Aroostook. Reconstitué dans la décennie de 1970, le fort Ingall est classé site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. Il est ouvert au public durant la période estivale et offre plusieurs activités et expositions mettant en valeur son histoire.

Citations

« Je me réjouis de l'aide octroyée pour la préservation du fort Ingall, ce témoin unique d'un chapitre méconnu de notre histoire. Sa restauration permettra de poursuivre la mission de l'organisation qui est de faire découvrir sa riche histoire tout en contribuant au rayonnement culturel de la région. Je suis très fier de la place qu'accorde notre gouvernement à la protection et à la mise en valeur du patrimoine. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Seul du genre au Québec, le fort Ingall est un élément patrimonial important de l'histoire de la région du Bas-Saint-Laurent. Chaque été, il attire de nombreux visiteurs dans la région. Je salue cet investissement de notre gouvernement qui permettra de maintenir un accès sécuritaire au site pour plusieurs années encore. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Cette aide financière nous permet non seulement de mettre à niveau nos infrastructures, mais aussi de préserver et de mettre en valeur un site emblématique de notre histoire. Le fort Ingall, cœur vivant du Témiscouata et lieu unique au Québec, fait partie intégrante de notre identité. Grâce à cet appui, nous pourrons en assurer la pérennité, notamment par la restauration de sa palissade, tout en continuant d'offrir à nos visiteurs une expérience à la fois attrayante et sécuritaire. »

Alexandre April, président du Fort Ingall

Faits saillants

L'aide financière de 1 736 340 $ est accordée à la Société d'histoire et d'archéologie du Témiscouata en vertu du programme Aide aux immobilisations.

Le fort Ingall a été reconnu comme site historique et archéologique en 1975 et est devenu un site patrimonial classé en 2012 lors de l'entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected] Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]