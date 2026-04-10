Le gouvernement du Québec soutient la mise à niveau du théâtre Prospero

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce un investissement du gouvernement du Québec qui permettra au Théâtre Prospero de procéder à des travaux de rénovation et de mise aux normes.

L'investissement de 3 865 0000 $ vise notamment la réalisation de travaux de réfection de la toiture, de réfection de l'enveloppe extérieure, de mise à niveau des systèmes électriques et de plomberie, le remplacement des gradins et des fauteuils et le réaménagement du hall d'entrée.

Situé sur la rue Ontario dans le Centre-Sud de Montréal depuis 1984, le Théâtre Prospero, géré par le groupe La Veillée, accueille annuellement 10 à 12 spectacles de compagnies de théâtre invitées, pour un total de plus de 150 représentations par année dans ses deux salles.

Citations

« Le Théâtre Prospero est un haut lieu du théâtre de création à Montréal depuis plus de quatre décennies. C'est également un lieu chargé d'histoire qui est prêt à entamer sa nouvelle phase de développement. Les investissements que j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui permettront de lancer le premier chantier majeur de rénovations et de mises aux normes du bâtiment depuis plus de 30 ans. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Théâtre Prospero est un pilier de la vitalité culturelle de la métropole. Par son audace et sa capacité à faire rayonner la création montréalaise bien au-delà de nos frontières, il contribue pleinement à ce qui fait la signature culturelle de la ville. Je me réjouis que notre gouvernement puisse accompagner cette institution dans la consolidation de ses infrastructures, afin qu'elle continue d'offrir au public des expériences toujours plus riches et inspirantes. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]