Festivals et événements de la saison printanière 2026 : le gouvernement du Québec soutient le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke

QUÉBEC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, sont heureux d'annoncer que le gouvernement du Québec octroie 123 000 $ au Festival de cinéma du monde de Sherbrooke, qui se déroule jusqu'au 23 avril 2026.

Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke présente une sélection de plus de 80 films, provenant d'une quarantaine de pays, du Canada et du Québec. L'événement offre également une variété d'activités de découverte, telles que des ciné-échanges, des tables rondes, des classes de maître et un ciné-concert qui promet une expérience immersive, le tout se déroulant dans dix lieux de la ville. Finalement, le FMCS Pro permet aux professionnelles et professionnels de se retrouver et de partager leurs expertises sur différents enjeux.

Citations

« Le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke célèbre l'audace et la créativité des artisans du 7e art de tous les horizons. Il offre aux talents d'ici et d'ailleurs une importante vitrine pour la diffusion de leurs œuvres et un lieu d'échanges riches. Je remercie les organisateurs, les partenaires et les bénévoles pour leur passion et leur implication qui insufflent une énergie unique à ce rendez-vous devenu incontournable. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Quelle fierté pour notre gouvernement de soutenir le Festival du cinéma du monde de Sherbrooke, un rendez-vous cinématographique unique qui contribue au rayonnement du Québec comme destination touristique et culturelle! En offrant aux visiteurs un programme varié qui les fait voyager dans plusieurs univers, le Festival enrichit leur expérience et met en lumière le talent de nos artistes d'ici. J'invite chaleureusement les personnes présentes à prolonger leur séjour pour découvrir les attraits de l'Estrie. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Je suis heureuse de souligner l'appui du gouvernement au Festival cinéma du monde de Sherbrooke, qui renforce la vitalité du cinéma en région. Je remercie l'organisation du festival d'avoir réuni en Estrie des acteurs de l'industrie d'ici et d'ailleurs. Je souhaite un excellent festival aux cinéphiles qui participeront aux nombreuses activités prévues. Je les invite à profiter de cette occasion pour découvrir tout ce qui les attend dans notre coin de pays. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie une somme de 91 000 $ au Festival du cinéma du monde de Sherbrooke par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère du Tourisme accorde 32 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Ce programme contribue à l'atteinte de plusieurs objectifs de la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030, notamment par rapport au développement et à la structuration de l'offre touristique ainsi qu'au tourisme responsable et durable.

Lien connexe

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Justine Vezina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la region du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations medias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations medias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]