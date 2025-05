Festivals et événements de la saison printanière 2025 - Le gouvernement du Québec accorde plus de 154 000 $ au festival Le Tremplin de Dégelis

QUÉBEC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 154 500 $ au festival Le Tremplin de Dégelis, qui a lieu jusqu'au 18 mai 2025.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels, M. Jean-François Roberge, ainsi que la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Le festival Le Tremplin de Dégelis est une occasion en or de découvrir et d'encourager les nombreux talents de la relève en chanson et en humour. Cette 25e édition promet une immersion dans l'univers du spectacle des plus divertissantes. Cette année, 28 artistes seront en compétition dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : auteur-compositeur-interprète, interprète (17 ans et moins), interprète (18 ans et plus) et humour. De plus, le programme de l'événement comporte une joute de slam, le concours LOL - Mort de rire!, le souper-gala-bénéfice, des vitrines musicales et plus encore.

Citations :

« Je me réjouis de voir des événements tels que Le Tremplin offrir, depuis 25 ans, aux artistes de la relève en chanson et en humour une chance de se produire sur scène et d'expérimenter le plaisir et la fébrilité qui l'accompagnent. Je souhaite à chacune des personnes participantes que cette expérience constitue un premier pas vers la carrière de leur rêve et au public de vivre des moments de découvertes uniques. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« La culture et la langue sont intimement liées. Je me réjouis de voir rayonner la relève francophone, dont les membres jouent avec les mots et maîtrisent la richesse du français pour nous faire rire, vibrer et espérer. Je suis très fier de soutenir Le Tremplin de Dégelis, une vitrine de choix pour notre langue commune qui est née de l'initiative d'une amoureuse de celle-ci. Bravo aux organisateurs, qui perpétuent la tradition, et bon succès à tous les artistes! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, ministre de la Langue française, ministre responsable de la Francophonie canadienne, ministre responsable de la Laïcité, ministre responsable des Institutions démocratiques et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels

« Quelle fierté pour le gouvernement du Québec de soutenir un événement important pour la relève culturelle qui permet du même coup le rayonnement du Bas-Saint-Laurent depuis de nombreuses années! Le Tremplin de Dégelis contribue ainsi au développement économique et touristique de la région tout en favorisant l'essor de notre culture. Il représente une belle manière de découvrir le Québec. J'invite chaleureusement toutes les personnes participantes à profiter de leur séjour pour encourager la relève en chanson et en humour tout en se laissant séduire par les plus beaux attraits que la région a à offrir. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Pour une 25e édition cette année, Le Tremplin de Dégelis continue de faire briller la culture et le talent d'ici au cœur de la belle ville de Dégelis. Véritable moteur de développement économique et culturel pour notre région, cet événement incontournable mérite d'être célébré. J'invite les visiteurs à profiter pleinement de leur passage pour découvrir l'accueil chaleureux des commerçants et des restaurateurs locaux, et à se laisser emporter par la créativité et l'énergie des artistes qui montent sur scène. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata (incluant Les Basques) et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme

Faits saillants :

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, octroie 81 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

Le ministère de la Langue française accorde 49 500 $ dans le cadre du Programme de promotion et de la valorisation de la langue française

Le ministère du Tourisme accorde 24 000 $ en vertu du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Lien connexe :

Québec.ca

Réseaux sociaux :

Société de développement des entreprises culturelles :

Facebook bsky YouTube Instagram Linkedin

Ministère de la Langue française :

Facebook X Linkedin YouTube

Ministère du Tourisme :

Facebook X Linkedin YouTube

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Sources : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Maxime Tremblay, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, 581 990-7873, [email protected]; Renseignements : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]; Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, 418 643-5959, poste 73488, [email protected]